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توقف برنامه حملۀ تازه به ایران، در گفت‌وگو با دامون گلریز

دامون گلریز
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توقف برنامه حملۀ تازه به ایران، در گفت‌وگو با دامون گلریز

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مواضع دونالد ترامپ و مارکو روبیو در کنار یکدیگر، از راهبردی حکایت دارد که در آن تهدید نظامی، فشار منطقه‌ای و فرصت کوتاه مذاکره هم‌زمان به کار گرفته می‌شوند. در مقابل، عباس عراقچی هشدار داده است هرگونه حمله تازه آمریکا یا اسرائیل و مشارکت کشورهای منطقه با پاسخی متناسب روبه‌رو خواهد شد. در همین حال، عربستان سعودی و چند کشور دیگر منطقه می‌کوشند از گسترش جنگ جلوگیری کنند. تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله تازه به ایران، از وجود یک مسیر واقعی برای توافق حکایت دارد یا فقط مهلتی کوتاه است پیش از بازگشت به گزینه نظامی؟ دامون گلریز، تحلیل‌گر امور ایران در انستیتوی ژئوپولیتیک لاهه در هلند،‌ در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد.

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