از تخممرغ ۲۰ هزار تومانی تا رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصدی؛ گفتوگو با معصومه طاهرخانی
در ایران، یک شانه ۳۰ عددی تخممرغ در برخی فروشگاهها به حدود ۶۰۰ هزار تومان رسیده و اگر کسی توان خرید شانه کامل را نداشته باشد، باید تخممرغ را دانهای تا ۲۵ هزار تومان بخرد؛ یعنی همان ۳۰ عدد برای او ۷۵۰ هزار تومان تمام میشود. گرانی محدود به تخممرغ محدود نیست. در تیرماه، قیمت هویج در یک ماه بیش از ۴۰ درصد، پرتقال ۲۵ درصد و سیبزمینی بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. آیا این جهش قیمتها نتیجه اختلال در تولید و توزیع است یا نشانه بنبستی عمیقتر در اقتصادی که صندوق بینالمللی پول برای آن رشد منفی پنج و چهار دهم درصدی پیشبینی کرده است؟ دراینباره با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در لندن، گفتوگو کردهایم.
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