لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
ما را در گوگل دنبال کنید
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ تهران ۰۰:۴۳

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

ایران در آستانهٔ چالهٔ جمعیتی؛ چرا افت نرخ تولد در ایران به رکورد تاریخی رسید؟

ایران در آستانهٔ چالهٔ جمعیتی؛ چرا افت نرخ تولد در ایران به رکورد تاریخی رسید؟
Embed
ایران در آستانهٔ چالهٔ جمعیتی؛ چرا افت نرخ تولد در ایران به رکورد تاریخی رسید؟

No media source currently available

0:00 0:07:11 0:00
لینک مستقیم

آمارهای تازه سازمان ثبت احوال کشوراز تشدید روند کاهش زاد و ولد در ایران خبر می‌دهد. بر پایه این آمار، در سال ۱۴۰۴، کمتر از ۹۰۰ هزار نوزاد متولد شدند که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده در ۶۶ سال گذشته است. هم‌زمان، نسبت تولد به مرگ به کمتر از دو رسیده است. این ارقام فقط یک تغییر آماری نیستند، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، کاهش ازدواج، نااطمینانی نسبت به آینده و کارآمدی سیاست‌های تشویق فرزندآوری مطرح می‌کنند. در همین زمینه، ارزیابی حسین قاضیان، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا را جویا شدیم.

دسترسی بدون فیلترشکن

لینک به این صفحه در مناطقی که وبسایت ما مسدود است، کار می‌کند

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG