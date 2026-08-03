ایران در آستانهٔ چالهٔ جمعیتی؛ چرا افت نرخ تولد در ایران به رکورد تاریخی رسید؟
آمارهای تازه سازمان ثبت احوال کشوراز تشدید روند کاهش زاد و ولد در ایران خبر میدهد. بر پایه این آمار، در سال ۱۴۰۴، کمتر از ۹۰۰ هزار نوزاد متولد شدند که پایینترین رقم ثبتشده در ۶۶ سال گذشته است. همزمان، نسبت تولد به مرگ به کمتر از دو رسیده است. این ارقام فقط یک تغییر آماری نیستند، بلکه پرسشهایی جدی درباره فشارهای اقتصادی بر خانوادهها، کاهش ازدواج، نااطمینانی نسبت به آینده و کارآمدی سیاستهای تشویق فرزندآوری مطرح میکنند. در همین زمینه، ارزیابی حسین قاضیان، جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا را جویا شدیم.
از همین مجموعه
-
مرداد ۱۲, ۱۴۰۵
پوشش خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
مرداد ۱۲, ۱۴۰۵
پوشش خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
-
مرداد ۱۱, ۱۴۰۵
مهدی نادری: نامه خانه سینما، مشروعیت دادن به پزشکیان است
-
مرداد ۱۱, ۱۴۰۵
پوشش خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
مرداد ۱۱, ۱۴۰۵
توقف برنامه حملۀ تازه به ایران، در گفتوگو با دامون گلریز