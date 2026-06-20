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گفتوگو با حمیدرضا عزیزی؛ بین خطوط تفاهمنامه ایران و آمریکا چیست؟
توافق اسلامآباد میان ایران و آمریکا، اگرچه هنوز نهایی نیست و بسیاری از مسائل قرار است طی ۶۰ روز آینده، یا حتی بیشتر، مورد مذاکره قرار گیرند، اما در مرحله نخست توانسته به جنگ علیه ایران پایان دهد؛ هرچند سازوگارهای اجرایی مفاد آن هنوز چندان روشن نیست. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیرمقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی و پژوهشگر حوزه بینالملل، از برلین در گفتوگو با برنامه خبری-تحلیلی «ایستگاه ۱۹» رادیو فردا تلاش کرده است درکی از آنچه این توافق پیش روی طرفین قرار میدهد، ارائه دهد.
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