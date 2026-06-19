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کیان تاج بخش: تفاهمنامه ایران و آمریکا نشانه تسلیم و کنار کشیدن واشینگتن است
امضای تفاهمنامه ایالات متحده با ایران، در داخل آمریکا هم منتقدانی، حتی در میان طرفداران دونالد ترامپ دارد. بهویژه انتقادهای جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، از سیاستهای اسرائیل در حمله نظامی به جنوب لبنان و همچنین درخواست جمهوری اسلامی برای گنجاندن لبنان در توافق پایان جنگ، بر نگرانیها درباره روح حاکم بر این تفاهمنامه افزوده است. کیان تاجبخش کارشناس روابط بینالملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا در این باره با ایستگاه ۱۹ رادیو فردا گفتوگو کرده است.
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