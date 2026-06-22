لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
ما را در گوگل دنبال کنید
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ تهران ۰۱:۳۱

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

تورم؛ میراث جنگ یا نتیجه سیاست‌گذاری؟ در گفت‌وگو با معصومه طاهرخانی

تورم؛ میراث جنگ یا نتیجه سیاست‌گذاری؟ در گفت‌وگو با معصومه طاهرخانی
Embed
تورم؛ میراث جنگ یا نتیجه سیاست‌گذاری؟ در گفت‌وگو با معصومه طاهرخانی

No media source currently available

0:00 0:09:37 0:00
لینک مستقیم

با افزایش نگرانی‌ها درباره آثار اقتصادی جنگ و تشدید فشارهای تورمی، وزیر اقتصاد گفته حتی رفع تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا هم اقتصاد ایران را به حالت نرمال بازنمی‌گرداند. علی مدنی‌زاده با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ، از تورم شدید در ماه‌‌های آینده خبر داد. آیا این سخن به معنای پذیرش این است که ریشه اصلی تورم در سیاست‌های مالی دولت است نه صرفاً تحریم و جنگ؟ معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا از تورم جنگ می‌گوید.

دسترسی بدون فیلترشکن

لینک به این صفحه در مناطقی که وبسایت ما مسدود است، کار می‌کند

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG