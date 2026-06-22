تورم؛ میراث جنگ یا نتیجه سیاستگذاری؟ در گفتوگو با معصومه طاهرخانی
با افزایش نگرانیها درباره آثار اقتصادی جنگ و تشدید فشارهای تورمی، وزیر اقتصاد گفته حتی رفع تحریمها و مذاکره با آمریکا هم اقتصاد ایران را به حالت نرمال بازنمیگرداند. علی مدنیزاده با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ، از تورم شدید در ماههای آینده خبر داد. آیا این سخن به معنای پذیرش این است که ریشه اصلی تورم در سیاستهای مالی دولت است نه صرفاً تحریم و جنگ؟ معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا از تورم جنگ میگوید.
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