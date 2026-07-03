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بیا حرف بزنیم

بیا حرف بزنیم
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بیا حرف بزنیم

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ما سال‌ها وقت می‌ذاریم تا حرف زدن یاد بگیریم... اما انگار از یه جایی به بعد، بیشتر از حرف زدن، «حرف نزدن» رو تمرین می‌کنیم. یاد می‌گیریم احساساتمون رو قایم کنیم، سکوت کنیم، خودمون رو سانسور کنیم... این اپیزود درباره اهمیت گفتگو، شنیدن، اختلاف نظر و رفاقت در روزهاییه که بیشتر از همیشه به حرف زدن با هم احتیاج داریم. با فرید در تماس باش :‌ https://t.me/contactfardapodcast https://www.instagram.com/jadefaree/ با هم می‌شنویم: صاد و امیررضا جهانگیری - بدو بدو کاربیت - میگذره میره Black Sabbath – Changes غزاله - سراب

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