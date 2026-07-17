بیا حرف بزنیم؛ بغلم کن
در ادامه قسمت قبلی، این اپیزود درباره اهمیت گفتوگو و شنیدن نظرهای مخالفه. در این قسمت با سارا و نریمان از ایران همراه شدیم و با دیدگاه و تجربه زندگی آنها در چندماه اخیر آشنا شدیم. شما هم به این گفتوگوها بپیوندید. راههای تماس با جاده فرعی : https://t.me/contactfardapodcast https://www.instagram.com/faridamind/
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