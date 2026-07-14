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دور جدید جنگ ایران و آمریکا در گفت‌وگو با ابراهیم روشندل

دور جدید جنگ ایران و آمریکا در گفت‌وگو با ابراهیم روشندل
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دور جدید جنگ ایران و آمریکا در گفت‌وگو با ابراهیم روشندل

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هم‌زمان با اعلام دونالد ترامپ درباره بازگشت محاصره دریایی ایران، گزارش‌ها از انفجارهای شدید در چابهار و کنارک احتمال ورود تنش‌ها به مرحله جدیدی از عملیات نظامی را مطرح کرده است. گزارش‌های تأییدنشده‌ای نیز درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی در تنگه هرمز منتشر شده است. آیا باید نتیجه گرفت جنگ میان ایران و آمریکا وارد مرحله‌ای تازه شده است؟ ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن آمریکا، در گفت‌وگو با رادیو فردا این تحولات و خطر گسترش درگیری در خلیج فارس و دریای عمان را بررسی کرده است.

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