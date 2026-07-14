دالغا خاتین اوغلو: تنگهٔ هرمز برای صادرات نفت ایران غیرقابل جایگزین است
بهدنبال حملات ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر، بهای نفت در بازارهای جهانی، به بالاترین سطح خود در یک ماهۀ اخیر رسیده و رفتوآمد نفتکشها نیز در تنگۀ استراتژیک هرمز به پائینترین میزان در دو ماه گذشته کاهش یافت. افزایش قیمتها پس از آن شدت گرفت که آمریکا از برقراری دوبارهٔ محاصرهٔ دریایی ایران خبر داد. آمریکا میگوید اجرای محاصرۀ دریایی ایران از روز سهشنبه آغاز میشود و همهٔ بنادر، پایانههای نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر میگیرد. محاصرۀ دریایی درحالی است که دونالد ترامپ مجوزی را که به ایران اجازه فروش نفت در بازار میداد را نیز هفته گذشته لغو کرد، اقدامی که مهمترین منفعت اقتصادی تهران از توافق موقت با آمریکا را از میان برد. در مورد تاثیر این موارد بر فروش نفت ایران با دالغا خاتین اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان، گفتوگو کردهایم.
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