کشورهای همسایهٔ افغانستان با استقرار نیروهای خارجی در این کشور مخالفت کردند

همسایگان افغانستان، از جمله متحدان آمریکا، با هرگونه استقرار نیروهای خارجی در این کشور مخالفت کردند که به نظر می‌رسد اشاره آن‌ها به طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای بازپس‌گیری پایگاه نظامی بگرام در نزدیکی کابل است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این مخالفت در بیانیهٔ پایانی نشست «طرح مسکو» در مورد افغانستان ابراز شد که در آن ۱۰ کشور از جمله شرکای ایالات متحده، هند و پاکستان، حضور پیدا کرده بودند. روسیه، چین، ایران و همچنین کشورهای آسیای میانه از دیگر شرکت‌کنندگان در این نشست بودند.

این هفتمین نشست از این دست است که به میزبانی روسیه برگزار می‌شود اما برای اولین بار وزیر خارجه دولت طالبان در آن شرکت کرد.

در بیانیهٔ مشترکی که سه‌شنبه شب ۱۵ مهر توسط وزارت خارجه روسیه منتشر شد، این ۱۰ کشور از ایالات متحده یا خود بگرام نام نبردند، اما تأکید کردند که «تلاش‌های کشورها برای استقرار زیرساخت‌های نظامی خود در افغانستان و کشورهای همسایه را غیرقابل قبول» می‌دانند، زیرا به گفتهٔ آن‌ها، «این امر به نفع صلح و ثبات منطقه‌ای نیست».

آقای ترامپ شهریورماه تهدید کرد که اگر طالبان پایگاه نظامی بگرام را پس ندهد، «اتفاقات بدی» برای افغانستان رخ خواهد داد و به آنچه که موقعیت استراتژیک آن در نزدیکی چین خواند، اشاره کرد.

بگرام، درست در خارج از کابل، پایتخت افغانستان، قبل از خروج پر هرج‌ومرج ایالات متحده از این کشور در سال ۲۰۲۱، بزرگترین و شناخته‌شده‌ترین پایگاه ایالات متحده در این کشور بود.

مقامات فعلی و سابق ایالات متحده در مورد طرح ترامپ ابراز تردید کرده‌اند و گفته‌اند که اشغال مجدد بگرام ممکن است در نهایت شبیه یک حمله به نظر برسد و به بیش از ۱۰ هزار سرباز و همچنین استقرار پدافند هوایی پیشرفته نیاز داشته باشد.

مخالفت طالبان با حضور نیروهای خارجی در افغانستان

در یک کنفرانس مطبوعاتی که روز سه‌شنبه در پایان نشست مسکو برگزار شد، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، موضع حکومت خود در مورد حضور نیروهای خارجی در افغانستان را تکرار کرد.

او گفت: «افغانستان کشوری آزاد و مستقل است و در طول تاریخ، هرگز حضور نظامی بیگانگان را نپذیرفته است. تصمیم و سیاست ما برای حفظ آزادی و استقلال افغانستان یکسان خواهد ماند».