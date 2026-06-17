دور اول مرحلۀ گروهی جام جهانی فوتبال با سه مسابقۀ دیگر و ثبت دو رکورد خارقالعاده دنبال شد.
سهشنبهشب در دیداری حساس از گروه ۹ مسابقات، که قضاوتش را علیرضا فغانی عهدهدار بود، تیمهای فرانسه و سنگال در مقابل هم قرار گرفتند.
فرانسۀ پرستاره در نیمۀ اول بازی کمفروغ ظاهر شد و بازیکنان سنگال دو بار تا آستانۀ باز کردن دروازۀ این تیم هم پیش رفتند.
نیمۀ دوم بازی هم کم و بیش پایاپای ادامه داشت، تا اینکه در دقیقه ۶۶، اِمباپه فوق ستارۀ خروسها دروازۀ سنگال را گشود و جریان بازی را تغییر داد.
شانزده دقیقۀ بعد، بارکولا که تنها دو دقیقۀ قبل بهجای عثمان دمبله به میدان آمده بود، دومین گل فرانسه را به ثمر رساند تا خیال دیدیه دِشان را از ثبت نخستین پیروزی راحت کند.
سنگال که حالا همهچیز را از دست رفته میدید با تمام قوا به دروازۀ فرانسه حملهور شد و در نهایت، در پنجمین دقیقۀ وقت اضافه با ضربۀ اِمبایه فاصله را به حداقل رساند و امید را به تیمش بازگرداند.
امیدی که البته دوام چندانی نداشت و کمتر از یک دقیقۀ بعد، امباپه با شوتی سنگین و زیبا، دومین گل خود و سومین گل فرانسه را به ثمر رساند تا بازی ۳ بر ۱ به سود این تیم تمام شود.
اگر بازیکنان سنگال در نیمه اول بازی از برتری خود استفاده کرده و دستکم یکبار دروازه فرانسه را باز کرده بودند، چه بسا نتیجۀ نهایی مسابقه هم به شکل دیگری رقم میخورد.
علیرضا فغانی داور ایرانی که بهعنوان نمایندۀ استرالیا در این مسابقات حضور دارد هم با قضاوت این دیدار، رکوردی بیهمتا را به نام خود ثبت کرده و تبدیل به تنها داوری شد که در چهار دوره جام جهانی سوت زده است؛ موضوعی که از اعتماد بالای فیفا به این داور حکایت دارد.
نمایش «احترام برانگیز» عراق مقابل یاران هالند
در دومین مسابقۀ این گروه هم تیم دونده و سختکوش عراق در مقابل تیم قدرتمند نروژ قرار گرفت.
بازی دو تیم در نیمۀ اول، به شکلی جذاب و پایاپای دنبال شد. با وجود آنکه هالند ستارۀ سرشناس نروژ در دقیقۀ ۲۹ دروازۀ جلال، دروازهبان و کاپیتان عراق را گشود، عراقیها با حفظ روحیه، به فشار روی دروازۀ نروژ ادامه دادند؛ فشاری که در دقیقه ۳۹ نتیجه داد و بازی را به تساوی کشاند.
چهار دقیقۀ بعد اما هالند با به ثمر رساندن گل دوم خود و تیمش، آب سردی را بر سر عراقیها ریخت.
در نیمۀ دوم هم بازی کم و بیش پایاپای دنبال میشد تا اینکه نروژ در دقیقه ۷۶ به سومین گل خود رسید و اختلاف را به دو گل رساند.
از این زمان به بعد، گرچه عراقیها باز هم به دروازۀ نروژ هجوم میبردند؛ اما بهنظر میرسید همچون دقایق قبل به متوقفکردن «وایکینگها» باور ندارند.
در نهایت در دقیقه ۹۶، ارسال بلند هالند به روی دروازۀ عراق، تبدیل به گل چهارم نروژ شد؛ گلی که به عنوان «گل بهخودی» حسین ثبت شد؛ همان بازیکنی که در نیمۀ اول، تنها گل عراق را وارد دروازه نروژ کرده بود.
به این ترتیب، عراق که هفتمین تیم عضو کنفدراسیون آسیا بود که در این مسابقات به میدان میرفت، تبدیل به اولین تیم شکستخورده از این جمع شد. پیش از این، تیمهای کرۀ جنوبی و استرالیا موفق شده بودند جمهوری چک و ترکیه، دو نمایندۀ اروپا را شکست دهند و تیمهای قطر، ژاپن، عربستان و ایران هم مقابل حریفان خود به تساوی رسیده بودند.
دو نمایندۀ دیگر قاره آسیا هم، اردن و ازبکستان هستند که در نخستین مسابقات خود به دیدار اتریش و کلمبیا خواهند رفت.
اعجوبهای بهنام لیونل مسی
اما سحرگاه چهارشنبه به وقت ایران، لیونل مسی و دیگر ستارگان آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی مسابقات، رقابتهای خود را با صفآرایی مقابل الجزایر آغاز کردند؛ تیمی که لوکا زیدان، پسر زینالدین زیدان فوق ستارۀ پیشین فرانسه و جهان را درون دروازۀ خود داشت.
مسی اسطورۀ آرژانتینیها با قدم گذاشتن به میدان، تبدیل به تنها بازیکن تاریخ که در شش دوره جام جهانی حضور داشته است. او که حالا دویستمین بازی ملی خود را تجربه میکرد در دقیقه ۱۷ بازی، با شوتی سرکش از پشت محوطۀ جریمه، یکصد و هجدهمین گل ملی خود را به زیبایی ثبت کرد.
مسی در دقیقه ۶۰، توپی را که لوکا زیدان به شکل ناقص دفع کرده بود، به گل دوم آرژانتین و البته یکصد و نوزدهمین گل ملی خود تبدیل کرد و همزمان، به جمع دو گلههای این جام جهانی پیوست.
این فوتبالیست نابغه اما به این هم راضی نشد و در دقیقه ۷۶، با یک شوت زیبای پشت ۱۸، یکصد و بیستمین گل ملی خود را در حالی جشن گرفت که با نخستین «هت تریک» این دوره از جام جهانی، به تنها بازیکن سه گلۀ مسابقات تبدیل شد.
مسی که درست یک هفته دیگر ۳۹ ساله میشود، دقیقهای پس از این گل از زمین خارج شد تا انرژی خود را برای بازیهای بعدی حفظ کند.
شاید الجزایر جدیترین حریفی نباشد که مقابل آرژانتین قرار میگیرد، اما یاران آبیوسپیدپوش لیو مسی با به نمایش گذاشتن یک بازی تیمی منسجم و بابرنامه در همین گام اول، برای همۀ رقبا خط و نشان کشیدند.
مسی و یارانش در دومین بازی خود روز اول تیرماه به مصاف اتریش خواهند رفت؛ تیمی که از دقایقی پیش در نخستین بازی خود، مقابل اردن، هشتمین نمایندۀ آسیا صفآرایی کرده است.