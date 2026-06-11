اهمیت آپاچی برای آمریکا از زبان یکی از طراحان ایرانی این بالگردها
آتشبس شصت و سه روزه ایران و آمریکا، با سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در سواحل عمان، حالا در یک قدمی فروپاشی قرار گرفته است. آنطور که دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده به خبرنگار فاکس نیوز توضیح داده، یک پهپاد ایرانی بین دو خلبان آپاچی گیر کرده بود و علیرغم اینکه منفجر نشده بود، آتش گرفته و خلبانها با آمدن روی دریا، موفق به نجات از بالگرد شدند. بعد از این رخداد بود که دونالد ترامپ تصمیم به حمله به اهدافی در جنوب ایران گرفت و حالا وعده داده که این حملات را با شدت بیشتری تکرار خواهد کرد. اهمیت آپاچی برای ارتش آمریکا چیست که حالا آقای ترامپ به جای یک قدمی توافق، برای آن در یک قدمی جنگ دیگری قرار دارد؟ کریم عبدیان، مهندس فضایی که سالها با پنتاگون همکاری کرده، در گفتوگو با رادیو فردا دربارهٔ نقش خود در طراحی و ساخت این بالگرد و همچنین استفادهٔ آن برای ارتش آمریکا میگوید.
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