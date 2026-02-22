کشورهای مسلمان سخنان سفیر آمریکا درباره «حق» اسرائیل بر خاک خاورمیانه را محکوم کردند

چندین کشور عرب و اسلامی به همراه سه نهاد منطقهای، اظهارات مایک هاکِبی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، را دربارهٔ آن چه «حق انجیلی» اسرائیل بر بخشهای گستردهای از خاورمیانه خوانده محکوم کردند و آن را مغایر با حقوق بینالملل دانستند.
آقای هاکبی در گفتوگو با تاکِر کارلسون، مفسر محافظهکار آمریکایی، که جمعه یکم اسفند منتشر شد، در پاسخ به پرسشی دربارهٔ تفسیر تحتاللفظی یک آیه از کتاب مقدس مسیحیان گفت: «اگر اسرائیل همهاش را هم بگیرد، اشکالی ندارد.»
این آیه از انجیل گاه بهعنوان «حق» اسرائیل بر سرزمین میان رود نیل در مصر تا فرات، در سوریه و عراق، تعبیر میشود.
هاکبی اما در ادامه میافزاید که اسرائیل «چنین درخواستی ندارد» و این سخن و گزاره را «اغراقآمیز» توصیف کرد.
در واکنش، وزارت خارجه امارات متحده عربی روز یکشنبه، سوم اسفندماه، در کنار چندین کشور عربی دیگر با انتشار بیانیهای مشترک اعلام کرد این اظهارات «خطرناک و تحریکآمیز» است و با منشور سازمان ملل در تضاد قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه به امضای عربستان سعودی، مصر، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، عمان، بحرین، لبنان، سوریه و دولت فلسطین رسید. همچنین سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس نیز آن را تأیید کردند.
با اینکه ایران عضوی از سازمان همکاری اسلامی بهشمار میآید، در گزارش خبرگزاریها نام جمهوری اسلامی ایران در میان امضاکنندگان این بیانیه دیده نمیشود.
وزارت خارجه ایران خود جداگانه اما در شبکه اجتماعی ایکس، این سخنان سفیر ایالات متحده را نشانه «همدستی فعال آمریکا» در «جنگهای توسعهطلبانه اسرائیل» توصیف کرده است.
در بیانیه کشورهای عرب و اسلامی تأکید شده است که چنین مواضعی تلاشها برای کاهش تنش در جنگ غزه و پیشبرد یک چشمانداز سیاسی برای حلوفصل جامع مناقشه را تضعیف میکند.
در مقابل امیر اوهانا، رئیس پارلمان اسرائیل، در شبکه اجتماعی «ایکس» از هاکبی به خاطر موضع کلیاش در حمایت از اسرائیل در مصاحبهاش تمجید کرد.
اسرائیل از زمان تأسیس در سال ۱۹۴۸ مرزهای کاملاً بهرسمیتشناختهشدهای نداشته است. این کشور در جنگ ششروزه ۱۹۶۷ کرانه باختری و اورشلیم شرقی/بیتالمقدس شرقی را به تصرف خود درآورد؛ مناطقی که اکنون حدود ۷۰۰ هزار شهرکنشین اسرائیلی در میان نزدیک به سه میلیون فلسطینی در آن زندگی میکنند.
فلسطینیها این سرزمینها را برای تشکیل کشور مستقل خود با پایتختی بیتالمقدس شرقی میخواهند.
در همین حال، رسانهها گزارش دادهاند دولت اسرائیل اخیراً طرحی را برای تسهیل خرید زمین از سوی شهرکنشینان در کرانه باختری تصویب کرده است؛ اقدامی که با انتقاد آلمان و برخی کشورهای دیگر روبهرو شده است.