استرالیا ایران را مسئول دو حمله ضدیهودی در خاک خود معرفی کرد و اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی را از کانبرا اخراج کرده است.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، روز سه‌شنبه، چهارم شهریور، گفت دستگاه امنیتی کشورش به شواهد «معتبر» دست یافته که نشان می‌دهد دولت ایران پشت دو حمله آتش‌سوزی و خرابکاری در رستوران «لوئیس کانتیننتال کیچن» در سیدنی در اکتبر گذشته و کنیسه «آداس اسرائیل» در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۳ بوده است.

او این حملات را «اقداماتی خطرناک و بی‌سابقه از سوی یک دولت خارجی در خاک استرالیا» توصیف کرد که با هدف «تضعیف انسجام اجتماعی و ایجاد اختلاف در جامعه» انجام شده‌اند.

نخست‌وزیر استرالیا افزود سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) احتمال می‌دهد ایران پشت حملات دیگری نیز قرار داشته باشد.

به دنبال این اتهام، دولت استرالیا سفارت خود در تهران را تعطیل و همه کارکنانش را به کشوری ثالث منتقل کرده است. پنی وونگ، وزیر خارجه استرالیا، گفت این نخستین‌بار از پایان جنگ جهانی دوم است که کانبرا دست به اخراج یک سفیر می‌زند. او همچنین اعلام کرد سه دیپلمات دیگر ایرانی نیز در کنار سفیر باید ظرف هفت روز خاک استرالیا را ترک کنند.

وزیر خارجه استرالیا از شهروندان این کشور در ایران خواست در صورت امکان «هرچه سریع‌تر» ایران را ترک کنند.

حملات علیه جامعه یهودی استرالیا پس از آغاز جنگ اسرائیل و غزه در اکتبر گذشته شدت گرفته است و خانه‌ها، مدارس و خودروها هدف اقدامات ضدیهودی قرار گرفته‌اند.

نخست‌وزیر استرالیا همچنین اعلام کرد دولت او قصد دارد نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی ثبت کند.