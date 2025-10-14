ماه آگاهی‌رسانی درباره سرطان پستان هر سال در ماه اکتبر برگزار می‌شود تا اطلاع در مورد این بیماری افزایش یابد، از افراد مبتلا حمایت شود و تشخیص زودهنگام از طریق غربالگری و آموزش ترویج شود. این مناسبت که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد، با هدف برجسته کردن اهمیت ماموگرافی، تشویق به تأمین بودجه تحقیقات و به اشتراک گذاشتن داستان‌های بقا و امید برگزار می‌شود. روبان صورتی، نماد این جنبش، نشان‌دهنده همبستگی با کسانی است که با سرطان پستان مبارزه می‌کنند. درباره این بیماری، راه‌های پیشگیری و اهمیت آموزش از دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا بیشتر بشنوید.