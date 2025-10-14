لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ تهران ۱۸:۰۱

چرا آگاهی بیشتر دربارۀ سرطان پستان مهم است؛ گفت‌وگو با دکتر شهره بسکی

چرا آگاهی بیشتر دربارۀ سرطان پستان مهم است؛ گفت‌وگو با دکتر شهره بسکی

ماه آگاهی‌رسانی درباره سرطان پستان هر سال در ماه اکتبر برگزار می‌شود تا اطلاع در مورد این بیماری افزایش یابد، از افراد مبتلا حمایت شود و تشخیص زودهنگام از طریق غربالگری و آموزش ترویج شود. این مناسبت که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد، با هدف برجسته کردن اهمیت ماموگرافی، تشویق به تأمین بودجه تحقیقات و به اشتراک گذاشتن داستان‌های بقا و امید برگزار می‌شود. روبان صورتی، نماد این جنبش، نشان‌دهنده همبستگی با کسانی است که با سرطان پستان مبارزه می‌کنند. درباره این بیماری، راه‌های پیشگیری و اهمیت آموزش از دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا بیشتر بشنوید.

