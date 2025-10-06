آکادمی نوبل در سوئد روز دوشنبه ۱۴ مهر دو دانشمند آمریکایی و یک دانشمند ژاپنی را که در زمینه درمانهای جدید احتمالی برای «تحمل ایمنی محیطی» و سرطان تحقیق کردهاند، به عنوان برندگان نوبل ۲۰۲۵ پزشکی اعلام کرد.
مری برونکو و فرد رمزدل از ایالات متحده و شیمون ساکاگوچی از ژاپن، از سوی مؤسسهٔ کارولینسا در سوئد که تعیین برندگان نوبل پزشکی در حیطه اختیارات آن است، به عنوان دانشمندانی که «اکتشافات پیشگامانه» آنها شایستهٔ احراز این جایزه است، معرفی شد.
ماری وانهرلنیوس، استاد روماتولوژی در مؤسسه کارولینسا روز دوشنبه گفت جایزهٔ امسال در این زمینه است که چگونه میتوان سیستم ایمنی بدن را تحت کنترل داشت تا با مقابله با میکروبها، مانع از ایجاد بیماریهای خودایمنی شود.
مری برونکو، ۶۴ ساله، مدیر ارشد در یک مؤسسهٔ زیستشناسی در سیاتل آمریکا است و فرد رمزدل، ۶۵ ساله، در مؤسسهٔ بایوتراپیوتکس در سانفرانسیسکو که خود از پایهگذاران آن بوده، به کار تحقیقات مشغول است.
شیمون ساکاگوچی، استاد ۷۴ سالهٔ دانشگاه در امور تحقیقات ایمونولوژی در اوساکا ژاپن، روز دوشنبه با اعلام نامش به عنوان یکی از سه برندهٔ نوبل پزشکی، گفت آن را «یک افتخار بزرگ» میداند.
به گفتهٔ مؤسسه کارولینسا، اکتشافات این سه محقق دربارهٔ تحمل ایمنی محیطی زمینه را برای حوزهٔ جدیدی از پژوهش فراهم کرد که توسعه درمانهای تازه، از جمله برای سرطان و بیماریهای خودایمنی را سرعت داد.
پژوهشهای این محققین به روی سلولهای موسوم به «تی» که مراقبان سیستم ایمنی بدن هستند و مانع از حملهٔ منجر به بیماری خودایمنی میشود، متمرکز بوده است. دیابت نوع یک، اماس و لوپوس از جمله بیماریهای خودایمنی هستند.
نوبل پزشکی یا فیزیولوژی نخستین جایزه از سلسله جوایزی است که هر سال به یاد آلفرد نوبل، مخترع سوئدی دینامیت، در رشتههای مختلف اعطا میشود. قرار است در روزهای بعد اسامی برندگان جوایز فیزیک، شیمی، اقتصاد، ادبیات و سرانجام برندهٔ صلح نوبل اعلام شود.
نوبل پزشکی که در ۱۲۴ سال موجودیت این جوایز ۱۱۵ بار به محققان نامداری از جمله الکساندر فلمینگ، کاشف پنیسیلین، اعطا شده است، در سالهای اخیر به محققان و کاشفان واکسنها در مقابله با بیماری عالمگیر کووید-۱۹ و پارسال هم به دو دانشمند آمریکایی داده شد که نقش حیاتی مایکرو آر.ان.ای در ژنها را کشف کردند.
برندگان نوبل پزشکی و برندگان دیگر، غیر از نوبل صلح، مبلغ جایزه را که در مجموع ۱.۲ میلیون دلار است، همراه با یک مدال طلا، دو ماه دیگر در آیین رسمی از دست پادشاه سوئد دریافت خواهند کرد.
