ارتش چین ضمن اعلام این که نیروهای این کشور گشت‌هایی در دریای جنوبی چین انجام داده‌اند، به فیلیپین دربارهٔ هرگونه اقدام تحریک‌آمیز هشدار داد.

رویارویی دریایی میان دو کشور در این آبراه راهبردی سال‌ها ادامه داشته و شامل برخوردهای مکرر میان کشتی‌های گارد ساحلی و همچنین رزمایش‌های گسترده دریایی بوده است.

چین تقریباً کل دریای چین جنوبی را، که سالانه بیش از سه تریلیون دلار تجارت جهانی از آن عبور می‌کند، قلمرو خود می‌داند؛ ادعایی که با ادعاهای سرزمینی فیلیپین، برونئی، مالزی و ویتنام در تضاد است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی فرماندهی منطقه جنوبی ارتش چین روز یکشنبه ۲۳ شهریور گفت: «به‌طور جدی به طرف فیلیپینی هشدار می‌دهیم که فوراً اقدامات تحریک‌آمیز و تشدید تنش‌ها در دریای چین جنوبی را متوقف کند و همچنین از وارد کردن نیروهای خارجی برای حمایت از این تلاش‌ها که محکوم به شکست است، دست بردارد. هرگونه تلاش برای ایجاد آشوب یا برهم زدن اوضاع موفق نخواهد شد.»

به نوشته رویترز، شورای دریایی و نیروهای مسلح فیلیپین هنوز واکنشی نشان ندادند و سفارت فیلیپین در پکن نیز پاسخی به درخواست‌ها ارائه نکرده است.

فرماندهی اقیانوس‌های هند و آرام آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که ژاپن، فیلیپین و ایالات متحده از روز پنج‌شنبه تا شنبه رزمایش مشترک دریایی در منطقه اقتصادی ویژه فیلیپین برگزار کردند تا همکاری‌های منطقه‌ای را تقویت کرده و از منطقه‌ای آزاد و باز در منطقهّ هندوآرام حمایت کنند.

در این بیانیه تأکید شده است: «ایالات متحده به همراه متحدان و شرکای خود از حق آزادی کشتیرانی و پرواز و سایر استفاده‌های قانونی از دریا و فضای هوایی بین‌المللی، و همچنین احترام به حقوق دریایی تحت قوانین بین‌المللی حمایت می‌کند.»

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز روز جمعه اعلام کرد که ایالات متحده در کنار فیلیپین ایستاده و آنچه را «طرح‌های بی‌ثبات‌کننده چین» برای یک جزیرهٔ آب‌سنگی مورد مناقشه در دریای چین جنوبی خواند، رد می‌کند.

وزارت خارجه ژاپن روز یکشنبه هنوز به پرسش‌های خبرگزاری‌ها پاسخی نداده است.