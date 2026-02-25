مروری بر نوشته‌های کاربران داخل ایران نشان می‌دهد که شاید زندگی در جریان به نظر آید اما هیچ‌چیز عادی نیست؛ بسیاری از نگرانی دربارهٔ حمله نظامی می‌نویسند، از عواقب آن بیمناکند و بسیاری دیگر از نبود چشم‌انداز سخن می‌گویند. برای صحبت درباره چنین وضعیتی، گفت‌وگویی داشتیم با مژگان ایلانلو مستندساز و فعال مدنی ساکن تهران، و از او پرسیدیم مهم‌ترین مشخصه‌ٔ این روزها از نگاه او چیست؟