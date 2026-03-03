«بیپناهی» و «استیصال» زندانیان سیاسی در گفتوگو با شیوا نظرآهاری
نهادهای مدافع حقوق بشر درباره وضعیت زندانها و زندانیان در نقاط مختلف ایران هشدار میدهند؛ خصوصا آنکه درگیری نظامی جاری، تنها چند هفته پس از سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه رخ داده که در پی آن هزاران نفر نیز بازداشت شدند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در این زمینه در پیامی نوشته است: «در میان شعلههای جنگ و حملات هوایی، بازداشتشدگان بیپناهترین انسانها هستند. زندان نباید به قتلگاه بدل شود». شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر از «کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان» که ساکن اسلوونی است، درباره این نگرانیها با رادیوفردا گفتوگو کرده است.
