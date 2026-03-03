لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۲۳:۱۹

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

«بی‌پناهی» و «استیصال» زندانیان سیاسی در گفت‌وگو با شیوا نظرآهاری

«بی‌پناهی» و «استیصال» زندانیان سیاسی در گفت‌وگو با شیوا نظرآهاری
Embed
«بی‌پناهی» و «استیصال» زندانیان سیاسی در گفت‌وگو با شیوا نظرآهاری

No media source currently available

0:00 0:08:28 0:00
لینک مستقیم

نهادهای مدافع حقوق بشر درباره وضعیت زندان‌ها و زندانیان در نقاط مختلف ایران هشدار می‌دهند؛ خصوصا آن‌که درگیری نظامی جاری، تنها چند هفته پس از سرکوب مرگبار اعتراضات دی‌ماه رخ داده که در پی آن هزاران نفر نیز بازداشت شدند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در این زمینه در پیامی‌ نوشته است: «در میان شعله‌های جنگ و حملات هوایی، بازداشت‌شدگان بی‌پناه‌ترین انسان‌ها هستند. زندان نباید به قتلگاه بدل شود». شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر از «کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» که ساکن اسلوونی است، درباره این نگرانی‌ها با رادیوفردا گفت‌وگو کرده است.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG