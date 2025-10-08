در حالی‌که رئیس‌جمهور ایالات متحده همچنان بر چالش ایران با تمرکز بر موضوع هسته‌ای تاکید می‌کند، صحبت از برنامهٔ موشکی تهران هم هر روز پررنگ‌تر از قبل در محافل سیاسی مطرح می‌شود. دونالد ترامپ می‌گوید آماده از میان برداشتنِ دوبارهٔ برنامهٔ هسته‌ای ایران است، اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، حالا توجه افکار عمومی ایالات متحده را به تهدید نوعی از موشک جلب می‌کند که می‌تواند سواحل شرقی آمریکا را تهدید کند. در گزارش پیش رو به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا ایران به‌دنبال تولید موشک قاره‌پیما با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ایست؟