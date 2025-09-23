پهپادهای «مشکوک» بر فراز کپنهاگ و اسلو؛ دانمارک احتمال دخالت روسیه را رد نکرد

در پی مشاهده دو یا سه فروند پهپاد بزرگ در آسمان دانمارک که این کشور آن را «حمله به زیربناهای خود» نامید، نخست‌وزیر دانمارک گفت این احتمال را رد نمی‌کند که روسیه پشت پرده این رویداد باشد.

هم‌زمان، نروژ نیز اعلام کرد بسته شدن چند ساعته فرودگاه این کشور در دوشنبه‌شب به دلیل مشاهده پهپادها در حریم هوایی این کشور بوده است.

مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، سه‌شنبه، اول مهر، در مورد رخنه پهپادهای بزرگ به حریم هوایی دانمارک گفت این جدی‌ترین حمله تا کنون به زیربناهای حیاتی کشورش بوده که متحد ناتو است.

فرودگاه کپنهاگ که بزرگ‌ترین فرودگاه در میان کشورهای اسکاندیناوی است، دوشنبه‌شب برای چهار ساعت از کار بازماند.

خانم فردریکسن در پاسخ به این پرسش که آیا روسیه عامل این رویداد بوده یا نه، با احتیاط سخن گفت اما افزود نمی‌توان این احتمال را رد کند که روسیه در این کار دخیل نبوده است.

او افزود این موضوع لزوماً باید در چارچوب رخدادهای دیگری که در اروپا مشاهده شده، بررسی شود، بدون این‌که هنوز بتوان به نتیجه‌ای رسید.





نخست‌وزیر دانمارک با اشاره به حادثه مشابه روز دوشنبه ۳۱ شهریور در خصوص مشاهده پهپادها بر فراز فرودگاه اسلو، پایتخت نروژ، گفت ما همچنین پهپادها را بر فراز لهستان دیدیم. تحرکاتی در رومانی رخ داده و دیدیم که حریم هوایی استونی نقض شد.

پلیس دانمارک اعلام کرد متصدیان پهپادهایی که بر فراز کپنهاگ پرواز کردند فردی «حرفه‌ای و باتجربه» بوده و ظاهراً قصد نمایش مهارت‌های خود را داشته است. این پهپادهای بزرگ با چراغ‌های روشن از جهات مختلف وارد حریم هوایی شدند و پس از چند ساعت ناپدید گشتند. مقام‌ها گفتند رهگیری انجام نشد زیرا خطراتی برای فرودگاه کپنهاگ و مسافران در پی داشت.

فرمانده پلیس کپنهاگ گفت هنوز زود است که میان پهپادهای یادشده با رویداد مشابه روز دوشنبه در فرودگاه اسلو ارتباط قائل شد.

فرودگاه‌های کپنهاگ و اسلو در حالی بامداد سه‌شنبه بازگشایی شدند که تدابیر امنیتی در آن افزایش یافته است. دولت نروژ اعلام کرد روسیه در سال جاری میلادی سه بار حریم هوایی این کشور را نقض کرده اما معلوم نیست که عمدی بوده یا ناشی از خطاهای ناوبری.

در پی افزایش رویدادهای مشابه در اروپای شرقی و در اسکاندیناوی، متحدان آمریکا در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفتند در حال بررسی واکنش شدیدتر به تجاوزاتی هستند که ممکن است روسیه عامل آن باشد.

پتر پاول، رئیس‌جمهور چک، یکشنبه این هفته تأکید کرد که باید به این تحرکات واکنش نشان داد.

در همین حال، دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، اعلام کرد کشورش آماده واکنش به هرگونه نقض حریم هوایی است و بر حمایت متحدان ناتو حساب می‌کند. ناتو تأکید کرده اقدامات اخیر روسیه «تحریک‌آمیز و عامدانه» است و برای محک زدن عزم این پیمان و متحدان اوکراین انجام می‌شود.

مقامات ناتو قرار است در نیویورک تشکیل جلسه دهند؛ استونی نیز خواستار فعال شدن ماده ۴ شده است. هرچند ماده ۵ هنوز به کار گرفته نشده، این ماده حمله به یک عضو را حمله به همه تلقی می‌کند.

روسیه می‌گوید شواهد کافی درباره نقض حریم هوایی ارائه نشده و دیمیتری پسکوف این اتهامات را «بی‌اساس» خوانده است. مسکو مدعی است که ناتو به دلیل حمایت از اوکراین عملاً در وضعیت جنگی با روسیه قرار دارد.