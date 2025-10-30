شمارش ۹۸ درصد آراء انتخابات پارلمانی در هلند حاکی از کاهش اقبال مردمی به حزب راست افراطی «آزادی» و افزایش آراء حزب میانهرو «دموکراتهای ۶۶» است.
تازهترین نتایج شمارش آراء انتخاباتی در هلند نشان میدهد دو حزب یادشده، به طور مساوی ۲۶ کرسی در مجلس سفلی ۱۵۰ نفره پارلمان این کشور را به دست آوردهاند.
این آمار افت چشمگیری برای راست افراطی محسوب میشود، چرا که بیش از یکچهارم کرسیهای خود را طی دو سال اخیر از دست داده، اما شمار کرسیهای حزب دموکراتهای ۶۶ سه برابر شده است.
حزب دموکراتهای ۶۶ در انتخابات سال ۲۰۲۳ تنها ۹ کرسی در اختیار داشت و اکنون پیشبینی میشود با جهشی چشمگیر، بیشترین سهم را در پارلمان جدید هلند به دست آورد.
در صورت تائید رسمی این نتایج، حزب دموکراتهای ۶۶ برای نخستینبار در تاریخ خود بهعنوان بزرگترین حزب پارلمان ۱۸۰ نفرۀ هلند شناخته خواهد شد.
خبرگزاریها نوشتهاند با این نتایج، به احتمال زیاد دولت بعدی هلند راست افراطی را کنار خواهد گذاشت و ممکن است توسط یک نخستوزیر آشکارا همجنسگرا رهبری شود.
با احتساب افزایش کرسیهای پارلمانی حزب دموکراتهای ۶۶، در جایگاه بعدی تا اکنون، حزب راستگرای آزادی (PVV) به رهبری خیرت ویلدرس قرار دارد.
حزب لیبرال مردم برای آزادی و دموکراسی (VVD) هم با ۲۳ کرسی در جایگاه سوم قرار دارد.
ائتلاف چپگرای سبز–کارگر (GroenLinks–PvdA) با کسب ۲۰ کرسی در رتبه چهارم قرار گرفته است و حزب دموکرات مسیحی (CDA) با ۱۹ کرسی در جایگاه پنجم قرار دارد.
همه احزاب اصلی جریان اصلی، پس از آنکه ویلدرس ائتلاف قبلی را که توسط حزب خودش رهبری میشد، لغو کرد، همکاری با او را رد کردهاند. به این ترتیب هیچ مسیر عملی برای رسیدن به اکثریت برای او باقی نمانده است.
پس از اعلام تازهترین نتایج شمارش آراء، راب یتن، رهبر ۳۸ سالۀ دموکراتهای ۶۶، در جمع هواداران این حزب گفت: «ما نه تنها به هلند، بلکه به جهان نشان دادیم که شکست دادن جنبشهای پوپولیستی و راست افراطی ممکن است.»
او افزود: «میلیونها هلندی امروز صفحهای را ورق زدند و با سیاست منفی، نفرت و «نه، ما نمیتوانیمِ» بیپایان خداحافظی کردند.»
اگرچه ویلدرس پوپولیست، ضد اسلام و ضد اتحادیه اروپا در نظرسنجیها کماکان محبوبترین نامزد بود، اما نتیجه روز چهارشنبه افت شدیدی از ۳۷ کرسی بود که این حزب ضد مهاجرت در انتخابات قبلی ۲۰۲۳ به دست آورده بود.
او خود در اعتراض به تعلل در اجرای قانونی ۱۰ مادهای در خصوص مهاجرت توسط دولت از ائتلاف خارج و با فروپاشی دولت، عامل برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
او با این حال در پستی در شبکۀ ایکس نوشت: «تا زمانی که ۱۰۰ درصد مشخص نشود، حزب دموکراتهای ۶۶ نمیتواند رهبری را بر عهده بگیرد. ما همه تلاش خود را میکنیم تا جلوی آن را بگیریم.»
انتخابات هلند به عنوان آزمونی برای وضعیت راست افراطی در اروپا تلقی میشود که در شماری از کشورهای عضو این اتحادیه، دامنه خود را گسترش داده و در بخشهایی از اروپا به اوج خود رسیده است. نتیجۀ انتخابات هلند ممکن است نشاندهندۀ محدودیتهایی در جذابیت پایدار این تفکر باشد.