وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست خود در کپنهاگ نتوانستند به توافقی دربارهٔ واکنش به بحران انسانی غزه و امکان اعمال تحریم علیه اسرائیل برسند.
همزمان بریتانیا اعلام کرد مقامهای دولت اسرائیل را به دلیل نگرانی فزاینده از بحران انسانی در غزه از حضور در بزرگترین نمایشگاه تسلیحاتی این کشور منع کرده است.
کمیسیون اروپا روز شنبه ۸ شهریور پیشنهاد کرده بود تأمین مالی پروژههای تحقیقاتی شرکتهای اسرائیلی متوقف شود، چرا که بررسیهای داخلی این نهاد نشان داده اقدامات اسرائیل در غزه ناقض توافق دوجانبه با اتحادیه اروپا در زمینه احترام به حقوق بشر است.
با این حال، آلمان از جمله کشورهایی بود که این طرح را مسدود کرد.
وزیر خارجه آلمان، یوهان وادهفول، تأکید کرد که برلین فعلاً آماده حمایت از این پیشنهاد نیست و گفت چنین تحریمی تأثیری بر تصمیمهای سیاسی و نظامی اسرائیل نخواهد داشت. او افزود آلمان به جای این اقدام، ارسال سلاح به اسرائیل را محدود کرده است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز اعتراف کرد که نسبت به دستیافتن به اجماع «خیلی خوشبین نیست» و توضیح داد حتی پیشنهاد نسبتاً ملایم تعلیق بودجههای تحقیقاتی هم نتوانسته حمایت لازم را جلب کند.
بهگفتۀ او، زمانی که اتحادیه اروپا دچار اختلاف است، «دیگر در صحنۀ جهانی صدای واحدی ندارد».
در این میان، برخی کشورها مانند دانمارک، اسپانیا و ایرلند خواستار موضعی سختگیرانهتر علیه اسرائیل شدند.
لارس لوکه راسموسن، وزیر خارجه دانمارک، گفت: «ما باید حرفها را به عمل تبدیل کنیم… اسرائیل و مردمش را دوست میدانیم، اما با دولت کنونی مشکل داریم.»
او افزود دانمارک آماده است روابط تجاری با اسرائیل را محدود کند، واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای کرانه باختری را ممنوع سازد یا حتی تحریمهایی علیه وزیران اسرائیلی اعمال کند، هرچند اذعان داشت رسیدن به اجماع بر سر چنین اقداماتی «احتمالاً دستنیافتنی» است.
درگیری غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با حمله گروه افراطی حماس به شهرکهای اسرائیلی آغاز شد که بنا بر آمار اسرائیل بیش از ۱۲۰۰ کشته برجا گذاشت و نزدیک به ۲۵۰ نفر به گروگان گرفته شدند.
کارزار نظامی اسرائیل در نوار غزه نیز تاکنون به گفته مقامهای بهداشتی این منطقه بیش از ۶۳ هزار کشته، عمدتاً غیرنظامی، بر جا گذاشته است.
اسرائیل به تازگی دوباره عملیات خود در غزه را تشدید کرده و رئیس صلیب سرخ بینالمللی روز شنبه برنامه اسرائیل برای تخلیه گسترده غزه را «غیرممکن و غیرقابل توجیه» دانست و هشدار داد که در شرایط کمبود شدید غذا، آب و درمان، هیچ منطقهای توان جذب جمعیت آواره را ندارد. او خواستار آتشبس فوری، ورود گسترده کمکها و آزادی گروگانهای اسرائیلی شد.
در همین حال، دهها فعال اسرائیلی و فلسطینی روز جمعه در ناصره با برچسبهای «خبرنگار» بر لباسهایشان برای پایان جنگ غزه و توقف کشتار روزنامهنگاران تجمع کردند.
این اعتراض پس از کشتهشدن مریم ابودقّه، خبرنگار ۳۳ ساله خبرگزاری آسوشیتدپرس، در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر خانیونس برگزار شد؛ حملهای که چهار خبرنگار دیگر و ۱۷ فلسطینی دیگر را نیز کشت.
خودداری بریتانیا از دعوت اسرائیل به نمایشگاه تسلیحاتی لندن
بریتانیا مقامهای دولت اسرائیل را به دلیل نگرانی فزاینده از بحران انسانی در غزه از حضور در بزرگترین نمایشگاه تسلیحاتی این کشور منع کرده است.
این تصمیم شامل نمایندگان شرکتهای دفاعی اسرائیل نمیشود و آنان اجازه خواهند داشت در نمایشگاه DSEI UK که قرار است ۹ تا ۱۲ سپتامبر در لندن برگزار شود، شرکت کنند. این رویداد پیشتر با نام «نمایشگاه بینالمللی تجهیزات دفاعی و امنیتی» شناخته میشد.
دولت بریتانیا در بیانیهای گفت: «تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید عملیات نظامی در غزه اشتباه است. در نتیجه، میتوانیم تأیید کنیم که هیچ هیأت دولتی اسرائیل به نمایشگاه DSEI UK 2025 دعوت نخواهد شد.»
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در ماه ژوئیه اعلام کرد قصد دارد فلسطین را بهعنوان یک کشور به رسمیت بشناسد، مگر اینکه اسرائیل برای پایان دادن به بحران غزه گامهایی بردارد، با حماس به آتشبس برسد و به یک توافق صلح بلندمدت متعهد شود.
پیشتر بریتانیا فروش هرگونه سلاح به اسرائیل را که میتوانست در جنگ نزدیک به ۲۳ ماهه غزه استفاده شود، ممنوع کرده بود.
وزارت دفاع اسرائیل این تصمیم را «سیاسی» دانست و گفت این اقدام «به افراطیون خدمت میکند.» وزارت دفاع اسرائیل همچنین اعلام کرد از این نمایشگاه کنارهگیری میکند و غرفه ملی برپا نخواهد کرد.