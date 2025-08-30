ایالات متحده اعلام کرد به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، اجازه سفر به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آینده را نخواهد داد.

به‌گزارش رویترز، یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز جمعه هفتم شهریور گفت ویزای عباس و حدود ۸۰ مقام فلسطینی دیگر که عضو تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان آزادی‌بخش فلسطین هستند، صادر نخواهد شد یا لغو می‌شود.

محمود عباس قصد داشت علاوه بر حضور در نشست سالانه سازمان ملل، در اجلاس دیگری به میزبانی فرانسه و عربستان سعودی شرکت کند؛ نشستی که قرار است بریتانیا، فرانسه، استرالیا و کانادا در آن کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

دفتر عباس این تصمیم واشینگتن را نقض توافق «مقر سازمان ملل» دانسته است. بر اساس این توافق، آمریکا اصولاً موظف به فراهم‌کردن امکان دسترسی دیپلمات‌های خارجی به سازمان ملل است، هرچند واشینگتن می‌گوید می‌تواند به دلایل امنیتی و سیاسی صدور ویزا را متوقف کند.

وزارت خارجه آمریکا در توضیح این اقدام، تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی‌بخش فلسطین را متهم کرد که در رد افراط‌گرایی کوتاهی کرده و در عین حال به‌دنبال «شناسایی یک‌جانبه» کشور فلسطین هستند.

وزارت خارجه آمریکا گفت: «در راستای منافع امنیت ملی ماست که سازمان آزادی‌بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان را بابت پایبند نبودن به تعهدات‌شان و تضعیف چشم‌انداز صلح پاسخگو بدانیم.»

با این حال، این وزارتخانه تأکید کرد که هیئت نمایندگی فلسطین در سازمان ملل، شامل مقام‌هایی که به‌طور دائم در آنجا مستقر هستند، مشمول محدودیت‌ها نمی‌شود.

مقام‌های فلسطینی اتهام‌های واشینگتن علیه خود را رد کرده و می‌گویند دهه‌ها مذاکره با میانجی‌گری آمریکا نتوانسته به اشغال اسرائیل پایان دهد و زمینه تشکیل کشور فلسطین را فراهم کند.

سازمان ملل اعلام کرده است این موضوع را با آمریکا در چارچوب توافق مقر بررسی خواهد کرد. پیشتر نیز در سال ۱۹۸۸، ایالات متحده از صدور ویزا برای یاسر عرفات خودداری کرده بود و مجمع عمومی برای سخنرانی او به‌جای نیویورک در ژنو تشکیل جلسه داد.

در واکنش‌ها، گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، از تصمیم آمریکا استقبال کرده است. هم‌زمان، واشینگتن و تل‌آویو از مواضع برخی متحدان غربی ناراضی هستند که وعده داده‌اند ماه آینده فلسطین را در سازمان ملل به رسمیت بشناسند.

تاکنون دست‌کم ۱۴۷ کشور عضو سازمان ملل فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند و فلسطینی‌ها در این نهاد جایگاه ناظر دارند.

ایالات متحده همچنان می‌گوید تشکیل کشور فلسطین تنها از مسیر مذاکرات مستقیم با اسرائیل ممکن است. فلسطینی‌ها تشکیل کشور مستقل را در کرانه باختری و نوار غزه با پایتختی در اورشلیم شرقی دنبال می‌کنند.



