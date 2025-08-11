حدود سه‌چهارم اعضای سازمان ملل تاکنون کشور فلسطین را به رسمیت شناخته یا قصد دارند در ماه‌های آینده این کار را انجام دهند.

در تازه‌ترین مورد، استرالیا روز دوشنبه ۲۰ مرداد اعلام کرد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت؛ اقدامی که پس از تصمیم مشابه فرانسه، بریتانیا و کانادا فشار بین‌المللی بر اسرائیل را افزایش می‌دهد.

آنتونی آلبانیزی،‌ نخست‌وزیر استرالیا گفت این تصمیم با هدف تقویت راه‌حل دو کشوری، آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها اتخاذ شده و بر تعهدات تشکیلات خودگردان فلسطین، از جمله کنار گذاشتن نقش گروه افراطی حماس، مشروط است.

او دولت نتانیاهو را به نابودی چشم‌انداز صلح از طریق گسترش شهرک‌سازی و مخالفت با تشکیل کشور فلسطین متهم کرد.

سفیر اسرائیل در استرالیا این اقدام را تهدیدی برای امنیت اسرائیل و مذاکرات گروگان‌ها دانست.

جنگ غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، تاکنون به کشته‌شدن دست‌کم ۶۰ هزار فلسطینی انجامیده و بحران انسانی گسترده‌ای ایجاد کرده است.

همچنین وزیر خارجه نیوزیلند، وینستون پیترز، روز دوشنبه گفت این کشور نیز در نظر دارد فلسطین را به‌عنوان یک کشور به رسمیت بشناسد. به گفته پیترز، کابینه نخست‌وزیر کریستوفر لاکسون در ماه سپتامبر دربارهٔ این موضوع تصمیم رسمی خواهد گرفت.

به گفته آقای پیترز، کریستوفر لوکسون، نخست‌وزیر نیوزیلند، در روزهای گذشته با شمار زیادی از رهبران جهان در این باره رایزنی کرده است.

الجزایر نخستین کشوری بود که در سال ۱۹۸۸، پس از اعلام یک‌جانبه کشور فلسطین از سوی یاسر عرفات، رهبر وقت سازمان آزادی‌بخش فلسطین، چنین کشوری را به رسمیت شناخت.

از آغاز جنگ غزه، حمایت جهانی از تشکیل کشور فلسطین افزایش یافته و تاکنون ۱۴۵ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل، از جمله فرانسه، کانادا و بریتانیا، این کشور را به رسمیت شناخته یا وعده آن را داده‌اند.

موج تازه‌ای از به‌رسمیت شناختن فلسطین در سال ۲۰۲۴ با پیوستن کشورهایی از حوزه کارائیب، اروپا و ارمنستان آغاز شد، در حالی‌که برخی کشورهای اروپای شرقی همچنان مخالف‌اند.

اواخر ژوئیه، فرانسه به‌عنوان نخستین کشور گروه هفت اعلام کرد که قصد دارد در سپتامبر کشور فلسطین را نیز به رسمیت بشناسد. چند روز بعد، کانادا و مالت نیز همین تصمیم را اعلام کردند. بریتانیا گفت این موضوع را در نظر دارد، مگر آن‌که اسرائیل تا آن زمان به شروطی معین عمل کند.

نخست‌وزیر اسرائیل روز یکشنبه در نشست خبری در اورشلیم از استرالیا و کشورهای اروپایی که از قصد خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داده‌اند، انتقاد کرد.

بنیامین نتانیاهو این اقدامات کشورهای متحد را «ناامیدکننده» و «شرم‌آور» توصیف کرد.





الجزیره می‌گوید پنج خبرنگار این شبکه در حمله هوایی اسرائیل به غزه کشته شده‌اند

شبکه الجزیره اعلام کرد پنج خبرنگارش، از جمله گزارشگر باسابقه انس الشریف، در حمله هوایی اسرائیل کشته شده‌اند. ارتش اسرائیل او را «تروریست» وابسته به حماس خواند.

چهار قربانی دیگر شامل خبرنگار محمد قریقع و تصویربرداران ابراهیم ظاهر، محمد نوفل و مؤمن علیوه بودند.

ارتش اسرائیل انس شریف را رهبر یک «هسته حماس» و یک «تروریست که در حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل مشارکت داشت»، نامید و گفت او عملاً در حملات موشکی علیه غیرنظامیان و نیروهای دفاعی ارتش اسرائیل نقش داشت.

انس شریف پیشتر «اتهامات» اسرائیل درخصوص هدایت راکت‌اندازان حماس را رد کرده و آن را مقدمه‌چینی برای کشتن خود نامیده بود.

«کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» و ایرنه زبیده خان، یک کارشناس سازمان ملل متحد، پیشتر هشدار داده بودند که جان انس شریف به خاطر گزارش‌هایش از غزه در خطر است.

الجزیره که در ۱۹۹۶ با فرمان امیر پیشین قطر تأسیس شد، اکنون در ۹۵ کشور فعالیت دارد و به دلیل پوشش گسترده اعتراضات عربی ۲۰۱۱ و سپس شیوه پوشش جنگ غزه از سوی اسرائیل و برخی دولت‌های عربی تحت فشار بوده است.

از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، دفاتر و خبرنگاران این شبکه بارها هدف حمله قرار گرفته‌اند و اسرائیل فعالیت آن را در خاک خود ممنوع کرده است.

خبرگزاری فلسطینی «وفا» نیز روز دوشنبه اعلام کرده است در حمله اسرائیل، محمد صبح خبرنگار شبکه «الکوفیه» هم کشته شده است.

به گزارش دفتر رسانه‌ای غزه که وابسته به حماس است، از مهر ۱۴۰۲ تا کنون ۲۳۷ روزنامه‌نگار کشته شده‌اند. «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» رقم ۱۸۶ کشته را اعلام کرده است.

گروه افراطی حماس که غیر از اسرائیل از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی طبقه‌بندی شده، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ با حمله به اسرائیل و کشتن بیش از یک هزار و ۲۰۰ تن و ربودن ۲۵۱ اسرائیلی که هنوز ۵۰ تن آن‌ها را در گروگان خود دارد، کلید جنگی را زد که اکنون وارد ماه بیست و سوم خود شده است.

کابینه اسرائیل روز جمعه گذشته به ارتش فرمان داد که برای تسلط بر شهر غزه عملیات تازه‌ای را برنامه‌ریزی کند. ارتش اسرائیل برای این هدف، احضار دوباره ده‌ها هزار نیروی ذخیره خود را در دستور کار قرار داده است.