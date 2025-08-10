با تشدید مناقشه بر سر طرح دولت اسرائیل برای تصرف شهر غزه، تظاهرات گستردهای در تلآویو علیه این طرح و در حمایت از آزادی گروگانها برگزار شد و شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز یکشنبه نشست اضطراری در این باره برگزار کند.
همزمان، گروهی از فعالان صلح اسرائیلی با حمله به پخش زندۀ یک شبکۀ تلویزیونی در تلآویو اعتراض خود را نشان دادند. در ادامۀ مخالفتهای بینالمللی با طرح کابینه امنیتی اسرائیل، در لندن نیز معترضان به خیابان آمدند.
طرح اسرائیل برای تصرف و اشغال شهر غزه که جمعۀ گذشته به تصویب کابینۀ امنیتی اسرائیل رسید، با واکنش منفی گستردۀ بینالمللی روبهرو شده است.
این در حالی است که تصویب این طرح شکاف داخلی را هم عمیقتر کرده است. در اسرائیل بخشی از جامعه خواهان پایان جنگ و آزادی گروگانها هستند و بخشی دیگر نابودی کامل حماس را میخواهند.
بهنوشتۀ خبرگزاریها، «بیش از ۱۰۰ هزار نفر» شنبهشب ۱۸ مرداد در تلآویو علیه طرح بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، برای تصرف شهر غزه و تشدید جنگ تظاهرات کردند و خواستار پایان فوری درگیری و آزادی گروگانها شدند. معترضان هشدار دادند که این اقدام جان حدود ۲۰ گروگان زنده را به خطر میاندازد.
چند فعال صلح اسرائیلی نیز شنبهشب با یورش به پخش زنده برنامه «برادر بزرگ» در تلآویو، علیه تشدید جنگ غزه اعتراض کردند. آنها با شعار «شلیک را متوقف کنید» و تیشرتهایی با نوشته «خروج از غزه» خواستار پایان جنگ و آزادی گروگانها شدند.
از سویی دیگر، جناح راست افراطی اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواسته است در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل دربارهٔ طرحش برای تصرف شهر غزه، رویکردی سختگیرانهتر علیه حماس در پیش گیرد.
وزیران راست افراطی چون بتسالئل اسموتریچ و ایتامار بنگویر بر لزوم پیروزی قاطع و حتی «انتقال و اسکان» در غزه تأکید دارند.
شورای امنیت روز یکشنبه ۱۹ مرداد این تحولات را طی یک نشست اضطراری بررسی میکند. طبق آمار سازمان ملل، از آغاز جنگ دستکم ۶۱ هزار و ۴۳۰ فلسطینی کشته شدهاند و ۲۲ گروگان زنده اسرائیلی و پیکر ۲۷ گروگان کشتهشده نیز هنوز در غزه هستند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، طرح تصرف شهر غزه را «تشدید خطرناک» در جنگ ۲۲ ماهه غزه خوانده است.
نشست شورای امنیت به درخواست کشورهای اروپایی عضو شورا برگزار میشود و همه اعضا به جز آمریکا از آن حمایت کردند. آلمان، بریتانیا، ایتالیا، نیوزیلند و استرالیا نیز در بیانیهای مشترک با این طرح مخالفت کرده و هشدار دادند که این اقدام بحران انسانی را تشدید، جان گروگانها را تهدید و باعث آوارگی گسترده غیرنظامیان خواهد شد.
آنها بر راهحل دو کشور بهعنوان تنها مسیر صلح پایدار تأکید کردند. صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، همچنین صادرات تجهیزات نظامی قابل استفاده در غزه به اسرائیل را متوقف کرده است.
وضعیت در لندن
همزمان با ادامه تنشها در بریتانیا بر سر جنگ غزه، پلیس لندن روز یکشنبه خود را برای تظاهرات تازهای آماده کرده است.
به نوشتۀ آسوشیتدپرس، راهپیمایانِ خواستار آزادی فوری همۀ گروگانهای باقیمانده در غزه، قرار است از مرکز لندن تا مقر نخستوزیری حرکت کنند. این اقدام یک روز پس از بازداشت ۴۷۴ نفر در تجمعی در حمایت از سازمان ممنوعه «اقدام برای فلسطین» انجام میشود.
روز شنبه، پلیس صدها نفر را در مرکز لندن بازداشت کرد، زیرا معترضان تلاش داشتند دولت را تحت فشار بگذارند تا تصمیم خود برای ممنوعکردن گروه «اقدام برای فلسطین» بهعنوان یک سازمان تروریستی را لغو کند. قانونی که ماه گذشته به تصویب رسید، حمایت علنی از این گروه را جرمانگاری میکند.
دولت بریتانیا گروه «اقدام برای فلسطین» را پس از آن ممنوع کرد که فعالان این گروه وارد یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی شدند و به دو هواپیمای سوخترسان آسیب زدند تا علیه حمایت بریتانیا از جنگ غزه اعتراض کنند. «اقدام برای فلسطین» پیشتر پیمانکاران دفاعی اسرائیل و دیگر مکانهایی را در بریتانیا که به باور این گروه با ارتش اسرائیل ارتباط دارند، هدف قرار داده بود.
کابینهٔ امنیتی اسرائیل، در یک نشست ۱۰ ساعته در بامداد جمعه گذشته طرح «تسلط بر شهر غزه» را تصویب کرد که بر کنترل کامل شهر غزه تأکید دارد.
شهر غزه در بخش شمالی باریکهٔ غزه بزرگترین شهر در این منطقهٔ محاصرهشده و جنگزده است.
کابینه امنیتی در این طرح که آن را مصوبۀ «شکست حماس» نامیده، به «پنج اصل» رأی داده است: خلعسلاح حماس، بازگشت همۀ گروگانهای زنده یا جانباخته، غیرنظامی شدن غزه، کنترل امنیتی اسرائیل بر غزه و ایجاد یک دولت غیرنظامی که نه حماس باشد نه تشکیلات خودگردانی.
تصمیم کابینهٔ اسرائیل برای تسلط بر شهر غزه، زمان کوتاهی پس از شکست آخرین دور از مذاکراتی است که حدود سه هفته با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر در دوحه میان اسرائیل و حماس در جریان بود.
اسرائیل و آمریکا اعلام کردند که حماس پیشنهادهای آتشبس ارائهشده در آن مذاکرات را رد کرده و بر شرایط خود اصرار ورزیده است.