وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرد که کار بر روی ساختوساز یک شهرک که مدتها به تعویق افتاده بود و کرانه باختری را تقسیم و از اورشلیم شرقی جدا میکرد، آغاز خواهد شد.
دفتر بتسالئل اسموتریچ روز پنجنشبه ۲۳ مرداد اعلام کرد که این اقدام، ایدهٔ تشکیل کشور فلسطین را «دفن» خواهد کرد.
تشکیلات خودگردان فلسطینی، متحدان و گروههای شبهنظامی با محکوم کردن این طرح، آن را غیرقانونی خواندند و گفتند که تکهتکه شدن قلمرو فلسطینیها، هرگونه طرح صلح مورد حمایت بینالمللی برای منطقه را از بین میبرد.
اسموتریچ که در محل شهرک برنامهریزی شده برای ساخت در معله آدومیم سخنرانی میکرد، گفت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، با احیای طرح توسعه «ای۱» موافقت کردهاند.
این ادعا در حالی است که هیچ یک از این دو رهبر در این زمینه اظهارنظر نکردهاند.
وزیر دارایی اسرائیل گفت: «هر کسی که امروز در جهان سعی در به رسمیت شناختن کشور فلسطینی داشته باشد، پاسخ ما را در عمل دریافت خواهد کرد. نه با اسناد و نه با تصمیمات یا بیانیهها، بلکه با حقایق. حقایق خانهها، حقایق محلهها».
اسرائیل شهرکسازی در معله آدومیم را در سال ۲۰۱۲ و دوباره پس از احیای مجدد آن در سال ۲۰۲۰، متوقف کرده بود. ساختوساز این شهرک در آن زمان با مخالفت ایالات متحده، متحدان اروپایی و سایر قدرتهایی روبرو شد که این پروژه را تهدیدی برای هرگونه توافق صلح آینده با فلسطینیان میدانستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از سرگیری این خانهسازی میتواند اسرائیل را که شاهد محکومیت حملهٔ نظامی آن به غزه و اعلام به رسمیت شناختن کشور فلسطینی توسط برخی از متحدان غربی خود بوده است، بیش از پیش منزوی کند.
فلسطینیها بیم آن دارند که شهرکسازی در کرانه باختری، که از زمان حملهٔ حماس به اسرائیل در سال ۲۰۲۳ به شدت تشدید شده است، هرگونه فرصتی برای ساختن کشوری از آن خود در این منطقه را از آنها بگیرد.
سخنگوی اسموتریچ در بیانیهای با عنوان «دفن ایدهٔ یک کشور فلسطینی» اعلام کرد که وزیر، طرح ساخت سه هزار و ۴۰۱ خانه برای شهرکنشینان اسرائیلی بین یک شهرک موجود در کرانه باختری و اورشلیم را تصویب کرده است.
اسموتریچ در معاله آدومیم به رویترز گفت که این طرح از روز چهارشنبه اجرایی خواهد شد.
گروه حقوق بشری اسرائیلی «شکستن سکوت»، که توسط سربازان سابق اسرائیلی تأسیس شده است، از اسموتریچ انتقاد کرد و او را به تشویق فعالیتهای شهرکسازی در کرانه باختری متهم کرد.
این گروه گفت: «تصرف این زمین و گسترش شهرکسازی نه تنها قلمرو فلسطین را بیشتر تکهتکه میکند، بلکه آپارتاید را بیشتر تثبیت خواهد کرد».
نبیل ابو ردینه، سخنگوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، از ایالات متحده خواست تا اسرائیل را برای توقف شهرکسازی تحت فشار قرار دهد.
آنیتا هایپر، سخنگوی کمیسیون اروپا، در یک نشست خبری گفت: «اتحادیه اروپا هرگونه تغییر ارضی را که بخشی از توافق سیاسی بین طرفهای درگیر نباشد، رد میکند. بنابراین الحاق سرزمین طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی است».
اسپن بارت آیده، وزیر خارجه نروژ، گفت این اقدام نشان میدهد که اسرائیل «به دنبال تصاحب زمینهای متعلق به فلسطینیان است تا از راهحل دو کشوری جلوگیری کند».
قطر، که در تلاش برای برقراری آتشبس در غزه بین حماس و اسرائیل میانجیگری کرده است، اقدامات اسموتریچ را به عنوان «نقض آشکار قوانین بینالمللی» محکوم کرد.