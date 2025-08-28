بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه ششم شهریور روندی ۳۰ روزه را برای اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران موسوم به «سازوکار ماشه» یا «اسنپبک» را به دلیل برنامه هستهای تهران آغاز کردند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که سه کشور اروپایی عضو برجام نامهای را در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کردهاند.
تروئیکای اروپایی در بیانیهای اعلام کردند که تصمیم گرفتهاند پیش از آنکه در اواسط اکتبر توانایی خود را برای بازگرداندن تحریمهای تهران که ذیل توافق هستهای ۲۰۱۵ با قدرتهای جهانی لغو شده بود، از دست بدهند، مکانیسم ماشه را فعال کنند.
این سه کشور از زمان حملهٔ اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هستهای ایران در اواسط ژوئن، چندین دور مذاکره با ایران برگزار کردهاند و هدفشان توافق برای به تعویق انداختن این مکانیسم بوده است، اما معتقدند که مذاکرات روز چهارم شهریور در ژنو تعهدات ملموس کافی از سوی ایران به همراه نداشته است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان، ایران را متهم کردهاند که توافق هستهای موسوم به «برجام» را نقص کرده است.
ایالات متحده، که از امضاکنندگان آن توافق بود، در سال ۲۰۱۸ در زمان ریاستجمهوری دونالد ترامپ از آن خارج شد و اوایل امسال مذاکرات غیرمستقیم ناموفقی با تهران انجام داد.
سه کشور اروپایی که وزرای خارجه آنها روز چهارشنبه مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، را در جریان تصمیم خود گذاشتند، ابراز امیداری کردهاند که تهران تا پایان ماه سپتامبر برای ارائه تعهداتی در مورد برنامه هستهایش، وارد مذاکره شود.
ایران پیش از این هشدار داده بود که در صورت بازگشت تحریمها، «پاسخی سخت» به اقدام کشورهای اروپایی خواهد داد.
سازوکار ماشه به صورت مستقیم در برجام نیامده، اما اجرای این مکانیسم بدان معناست که تحریمهای سازمان ملل علیه ایران که در سال ۱۳۹۴ بر اساس برجام ملغی شده بود، بازخواهد گشت.
تروئیکای اروپایی پیشنهاد داده بودند اگر ایران بازرسیهای کامل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و دربارهٔ ذخایر اورانیوم غنیشدهٔ خود شفافسازی کند، آغاز مکانیسم ماشه را تا شش ماه به تعویق خواهند انداخت.
بر اساس گزارش آژانس، تهران اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی کرده و پیش از حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به ایران، به اندازهای مواد در اختیار داشت که در صورت غنیسازی بیشتر میتوانست برای شش سلاح هستهای کافی باشد. از سرنوشت این مواد هستهای پس از بمبارانهای آمریکا و اسرائیل اطلاعی در دست نیست.
با این حال آژانس گفته است درحالی که نمیتواند صلحآمیز بودن برنامه هستهای تهران را تأیید کند، هیچ نشانهٔ معتبری از پروژهٔ تسلیحاتی هماهنگ در ایران نیز در دست ندارد.
یک دیپلمات اروپایی گفته که ایران در نشست اخیر با تروئیکای اروپایی نشانههایی از تمایل به ازسرگیری مذاکرات مستقیم با آمریکا نشان داد، اما یک منبع ایرانی گفته که این امر تنها در صورتی ممکن است که واشینگتن تضمین دهد در طول مذاکرات حملهٔ نظامی انجام نخواهد داد.
این گزارش تکمیل میشود...