چند نفر در کشورهای مختلف در جریان جنگ ایران کشته شدند؟

هزاران نفر در سراسر خاورمیانه در جنگ ایران کشته شدهاند، جنگی که از ۹ اسفند و با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد.
این حملات، واکنشهای ایران علیه اسرائیل، پایگاههای آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس را بهدنبال داشت و همزمان جبهه جدیدی در لبنان گشود.
در ادامه، تازهترین آمار تلفات گزارششده آمده است. خبرگزاری رویترز میگوید که این آمار را بهطور مستقل تأیید نکرده است.
ایران
گروه حقوق بشری «هرانا»، مستقر در آمریکا، اعلام کرده که از زمان آغاز جنگ، سه هزار و ۶۳۶ نفر کشته شدهاند که از این میان ۱۷۰۱ نفر غیرنظامی بودهاند، از جمله دستکم ۲۵۴ کودک.
این گروه میگوید دادههایش از گزارشهای میدانی، منابع محلی، منابع پزشکی و امدادی، شبکههای جامعه مدنی، منابع متنباز و بیانیههای رسمی بهدست آمده است.
فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کرده که تاکنون دستکم ۱۹۰۰ نفر در ایران در اثر حملات آمریکا و اسرائیل کشته و ۲۰ هزار نفر زخمی شدهاند.
مشخص نیست که آیا این آمار شامل دستکم ۱۰۴ نفری میشود که به گفتهٔ ارتش ایران در حمله آمریکا به یک ناو جنگی ایرانی در نزدیکی سریلانکا در چهارم مارس کشته شدند یا نه.
لبنان
مقامات لبنانی میگویند از دوم مارس تاکنون ۱۵۳۰ نفر در حملات اسرائیل کشته شدهاند که دستکم ۱۲۹ کودک در میان آنها هستند.
دو منبع آگاه به رویترز گفتهاند که از زمان آغاز درگیری جدید حزبالله با اسرائیل در دوم مارس، بیش از ۴۰۰ نیروی حزبالله کشته شدهاند. مشخص نیست آیا این رقم در آمار رسمی مقامات لحاظ شده است یا نه.
بر اساس اعلام ارتش لبنان، از دوم مارس تاکنون دستکم ۱۰ سرباز لبنانی در حملات اسرائیل کشته شدهاند که بیشتر تلفات در جنوب لبنان بوده است. همچنین سه نیروی حافظ صلح سازمان ملل از اندونزی در دو حادثه جداگانه در جنوب لبنان کشته شدند؛ یکی بر اثر انفجار کنار جادهای و دیگری در اثر اصابت پرتابه.
عراق
بر اساس اعلام مقامات بهداشتی عراق، از آغاز بحران دستکم ۱۱۷ نفر کشته شدهاند، از جمله غیرنظامیان، نیروهای بسیج مردمی شیعه وابسته به ایران، نیروهای پیشمرگه کرد همپیمان آمریکا، پلیس و ارتش.
به گفتهٔ مقامات امنیتی بندر، یک خدمه خارجی نیز در حمله به نفتکشها در نزدیکی یک بندر عراقی کشته شده است.
اسرائیل
طبق اعلام خدمات اورژانس اسرائیل، موشکهای شلیکشده از سوی ایران و لبنان باعث مرگ ۲۳ نفر در این کشور شده است. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده که ۱۱ سرباز این کشور در جنوب لبنان کشته شدهاند.
در حادثهای جداگانه، نیروهای اسرائیلی در ۲۲ مارس به اشتباه یک کشاورز اسرائیلی را در نزدیکی مرز لبنان کشتند.
ایالات متحده
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرده که ۱۳ نظامی کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدهاند. به گفتهٔ ارتش آمریکا، شش نفر در پی سقوط یک هواپیمای سوخترسان نظامی بر فراز عراق جان باختند و هفت نفر دیگر نیز در جریان عملیاتها علیه ایران کشته شدند.
امارات متحده عربی
مقامات امارات اعلام کردهاند که ۱۲ نفر در حملات ایران کشته شدهاند، از جمله دو سرباز. آخرین مورد زمانی رخ داد که بقایای یک حمله رهگیریشده بر تأسیسات گازی حبشان در ابوظبی سقوط کرد.
قطر
وزارت دفاع قطر اعلام کرد هفت نفر در ۲۲ مارس در پی سقوط یک بالگرد در آبهای سرزمینی این کشور بر اثر نقص فنی در جریان «ماموریت عادی» کشته شدند. جزئیات بیشتری ارائه نشد. چهار نفر از کشتهشدگان از نیروهای مسلح قطر، یک نظامی ترکیهای از نیروهای مشترک قطر-ترکیه و دو نفر تکنسین شرکت دفاعی ترکیهای آسلسان بودند.
کویت
مقامات از هفت کشته خبر دادهاند، از جمله سه نفر در حملات ایران، دو مأمور وزارت کشور و دو سرباز.
کرانه باختری
چهار زن فلسطینی در حملهٔ موشکی ایران در کرانه باختری تحت اشغال اسرائیل کشته شدند.
سوریه
خبرگزاری دولتی سانا اعلام کرد چهار نفر در ۹ اسفند بر اثر اصابت یک موشک ایرانی به ساختمانی در شهر سویدا در جنوب سوریه کشته شدند.
بحرین
به گفتهٔ وزارت کشور بحرین، دو نفر در دو حملهٔ جداگانه ایران کشته شدند که آخرین مورد، اصابت به یک ساختمان مسکونی در منامه، پایتخت، بود.
وزارت دفاع امارات در ۲۴ مارس اعلام کرد یکی از پیمانکاران غیرنظامیاش در حملهٔ ایران به بحرین کشته شده است. او تبعه مراکش بود.
عمان
در ۱۳ مارس، دو نفر در حملهٔ پهپادی به یک منطقهٔ صنعتی در استان صحار کشته شدند؛ نخستین تلفات در داخل این کشور که میزبان مذاکرات بین آمریکا و ایران بود. همچنین پیشتر یک نفر در اثر اصابت پرتابه به یک نفتکش در سواحل مسقط جان باخته بود.
عربستان سعودی
دو نفر در پی سقوط یک پرتابه بر یک منطقه مسکونی در شهر الخرج در جنوبشرقی ریاض کشته شدند.
فرانسه
پس از آنکه یک حمله پهپادی در شمال عراق رخ داد، یک سرباز فرانسوی کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند. این نیروها در حال آموزشهای ضدتروریسم بودند.