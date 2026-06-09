فیفا اعلام کرد نشست «بسیار ثمربخشی» با فدراسیون فوتبال ایران داشته و میخواهد اطمینان حاصل کند که حضور تیم ایران در جام جهانی پیشرو به شکلی «بیدغدغه» انجام شود.
این نهاد در بیانیهای در روز سهشنبه ۱۹ خرداد گفت دبیرکل آن، ماتیاس گرافستروم، پس از ورود هیئت ایرانی به کمپ محل برگزاری مسابقات در شهر تیخوانای مکزیک، بهصورت آنلاین با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، گفتوگو کرده است.
گرافستروم گفت: «من و تاج گفتوگویی بسیار ثمربخش داشتیم، همانطور که پیشتر نیز هنگام دیدار حضوری در استانبول چنین بود». اشاره او به مذاکرات اخیر در زمانی است که تیم ایران در ترکیه تمرین میکرد.
او افزود: «اکنون که تیم در مکزیک مستقر شده، فیفا به گفتوگو و همکاری با فدراسیون فوتبال ایران ادامه خواهد داد تا تجربه تیم و هیئت همراه مثبت باشد و همه شرایط لازم برای رقابت در زمین فراهم شود. با هم منتظر هفتههای پیشرو هستیم».
ایران در مرحله گروهی در شهرهای لسآنجلس و سیاتل آمریکا به مصاف نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت.
آمریکا و ایران از ۹ اسفند پارسال درگیر جنگ هستند.
تیم ایران کمپ خود را از آمریکا به مکزیک، یکی از میزبانان مشترک، منتقل کرده است. این تیم تنها در روز مسابقه اجازه رفتوآمد به محل بازیها را دارد و برخی از اعضای هیئت همراه ایران موفق به دریافت روادید آمریکا نشدهاند.
ایران همچنین در میان چند کشوری است که از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، ورود شهروندانشان به آمریکا محدود شده است.
فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد سهمیه بلیتهایش برای مسابقات جام جهانی در آمریکا لغو شده و از فیفا خواسته است مداخله کند. خبرگزاری ایسنا به نقل از بیانیه فدراسیون گزارش داد که آمریکا اقداماتی برای جلوگیری از حضور هواداران ایرانی در مسابقات انجام داده است.
طبق قوانین فیفا و مسابقات، هر فدراسیون هشت درصد از بلیتهای هر مسابقهای را که تیمش در آن حضور دارد دریافت میکند. جام جهانی از روز پنجشنبه ۲۱ خرداد آغاز میشود.
فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد با توجه به این سهمیه هشت درصدی، هواداران از قبل برای حضور در جام جهانی برنامهریزی کرده بودند اما اکنون ناچار به لغو آن شدهاند و ابراز امیدواری کرد فیفا بتواند در نهایت به استفاده از این سهمیه کمک کند.