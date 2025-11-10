نیکلا سارکوزی پس از تحمل ۲۰ روز حبس، تا زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر آزاد شد

نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، تنها سه‌هفته پس از زندانی شدن به‌دلیل تخلف مالی در کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷، آزاد شد.

دامیان برونِه، دادستان فرانسه، روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ خواستار آن شد این سیاستمدار ۷۰ ساله که به پنج سال زندان محکوم شده بود، تا زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر، مشمول آزادی زودهنگام شود.

دادگاه تجدیدنظر آقای سارکوزی قرار است در ماه مارس برگزار شود.

اتهام این رئیس‌جمهور پیشین فرانسه استفاده از پولی اهدایی از سوی معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی، برای کارزار انتخاباتی‌اش بود. وکلای رئیس‌جمهور پیشین فرانسه پس از انتقال او به زندان «لا سانتِه»، بلافاصله خواستار آزادی سارکوزی تا زمان دادگاه تجدیدنظر شده بودند.

گزارش‌ها حاکی است که سارکوزی پس از آزادی از زندان به خانه بازگشت، اما همچنان تحت نظر مقامات قضایی خواهد بود و اجازه ترک خاک فرانسه را نخواهد داشت.

او که از طریق ارتباط ویدئویی در دادگاه حضور داشت، دوره بازداشتش در سلول انفرادی را «یک کابوس» خواند و آن را «بی‌رحمانه» توصیف کرد.

سارکوزی که همواره خود را بی‌گناه دانسته،‌ در این تماس تصویری تکرار کرد که هرگز چنین «فکر احمقانه‌ای» به ذهنش خطور نکرده بود که از قذافی پولی قبول کند و تأکید کرد که «هرگز به کاری که نکرده، اعتراف نخواهد کرد».

رئیس‌جمهور پیشین فرانسه در عین حال، از کارکنان زندان، به‌دلیل آنچه «نشان‌دادن رفتار انسانی و استثنایی» خواند، قدردانی کرد و گفت همین برخورد زندانبان‌ها، مدت حضورش در زندان را «قابل تحمل» کرده بود.

کارلا برونی، همسر نیکلا سارکوزی، و دو پسر سارکوزی از ازدواج پیشین او هم در دادگاه دوشنبه حضور داشتند. پس از صدور حکم، پسر کوچک آقای سارکوزی در شبکهٔ ایکس نوشت: «زنده باد آزادی» و به همراه آن، عکسی از دوران کودکی‌اش در کنار پدرش را منتشر کرد.

نیکلا سارکوزی نخستین رئیس‌جمهور سابق فرانسه است که از زمان بازداشت فیلیپ پِتَن زندانی می‌شود. مارشال پتن که به همکاری با آلمان نازی متهم بود، پس از جنگ جهانی دوم زندانی شد.