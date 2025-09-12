گروه «هفت»، ایران را به «سرکوب فرامرزی» مخالفان و «ارعاب» جوامع یهودی متهم کرد

«گروه هفت» شامل هفت کشور صنعتی جهان جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کرد.

در بیانیه‌ای که اعضای «سازوکار واکنش سریع گروه ۷» روز جمعه ۲۱ شهریور صادر کردند آمده که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کرده‌اند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور «به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند».

این گروه اقدامات ایران را نشانهٔ «الگوی نگران‌کننده و غیرقابل قبول سرکوب فرامرزی» دانسته که به وضوح حاکمیت کشورها را تضعیف می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده که دیگر فعالیت‌های مخرب ایران شامل اقداماتی برای «به‌دست آوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و حملاتی است که با هدف ایجاد تفرقه در جوامع و ارعاب جوامع یهودی طراحی شده‌اند».

کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اعضای همکار «سازوکار واکنش سریع گروه ۷»شامل استرالیا و نیوزیلند این بیانیه را صادر کرده‌اند.

این کشورها همچنین تصریح کرده‌اند که در برابر این اقدامات جمهوری اسلامی از حاکمیت خود دفاع خواهند کرد.

رسانه‌های غربی در یک سال اخیر می‌گویند استفادهٔ حکومت ایران از تبهکاران و باندهای خلافکار در کشورهای غربی برای هدف قرار دادن مخالفان خود و فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری ایرانی سرعت بی‌سابقه‌ای گرفته است.

این در حالی است که آمریکا و بریتانیا گفته‌اند با موجی از توطئه‌های طراحی‌شده توسط سازمان‌های اطلاعاتی ایران برای ربایش و قتل مخالفان یا روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر مواجه شده‌اند.

شورای اروپا نیز اواخر تیر امسال هشت فرد و یک نهاد در ایران را به‌دلیل «نقض حقوق بشر» و «سرکوب فرامرزی» تحریم کرد.

این شورا، افراد و نهاد تحریم‌شده را متهم کرد که به نمایندگی از نهادهای دولتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، در اعدام‌ها و کشتارهای خودسرانه و فرا قضایی، و ناپدیدسازی قهری افرادی که مخالف یا منتقد سیاست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی بوده‌اند، دست داشته‌اند.

جمهوری اسلامی ایران که سابقه حذف فیزیکی مخالفانش در داخل و خارج از کشور را در دوره‌های مختلف در کارنامهٔ خود دارد، در سال‌های اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را از طریق فضای مجازی به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانواده‌های آن‌ها در داخل کشور فشار آورده است.