حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان، (آ.‌اف‌.دِ.)» یک عضو محلی خود در هامبورگ به‌نام رابرت ریش را پس از شرکت در نشست سیاستمداران راست افراطی در روسیه از شورای شهر اخراج کرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، به‌تازگی گزارشی منتشر کرد مبنی بر این‌که با بررسی تصاویر نشستی در روسیه که سیاستمداران راست افراطی را از نقاط مختلف جهان گرد هم آورده بود، متوجه حضور رابرت ریش در این جمع شد.

بررسی تصاویر آن گردهمایی نشان داد که ریش در تاریخ ۱۲ سپتامبر در کنفرانس سن‌پترزبورگ حضور داشته که از جمله برگزارکنندگان آن، کنستانتین مالوفیف، سرمایه‌دار مرتبط با کرملین بود که به‌دلیل مشارکت در حمله نظامی مسکو علیه اوکراین تحت تحریم‌های غربی قرار دارد.

این کنفرانس که با عنوان «لیگ بین‌المللی ضدجهان‌گرایان» معرفی شده بود، در کاخ مجلل مارینسکی در سن‌پترزبورگ برگزار شد و سیاستمداران راستگرای افراطی از کشورهایی از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا، مکزیک، اسپانیا و آفریقای جنوبی نیز در آن حضور داشتند.

سازمان اطلاعات داخلی آلمان در اردیبهشت‌ماه سال جاری خورشیدی، حزب راست‌گرای «آلترناتیو برای آلمان» را رسماً یک گروه افراط‌گرا معرفی کرد. این تصمیم به مقامات امنیتی اجازه می‌دهد نظارت‌های گسترده‌تری علیه این حزب اعمال کنند.

با این حال این حزب راستگرای افراطی، حضور عضو سابق خود در نشست راست‌گرایان افراطی در روسیه را «به شدت ناامیدکننده» دانست.

مدتی پس از انتشار گزارش رادیو اروپای آزاد، وقتی در ششم اکتبر، رهبری آ.‌اف‌.د. تصمیم به آغاز روند انضباطی علیه ریش گرفت، او اتهامات را رد کرد و گفت که سفرش شخصی بوده و اولگا پترسن، «دوستش»، که عضو سابق حزب آلترناتیو برای آلمان در هامبورگ بود، از او خواسته بود تا در این رویداد همراهش باشد.

رابرت ریش افزوده بود که روز تولد پترسن با تاریخ کنفرانس همزمان بود و ادعا کرد که او از قبل هیچ اطلاعی از شرکت‌کنندگان یا برنامه کنفرانس نداشت.

ریش همچنین گفت که «برای صلح فعالیت می‌کند» و نباید او را مسئول کسانی دانست که «با آن‌ها در یک اتاق نشسته است».

اما پترسن که در نشست سن‌پترزبورگ شرکت کرده، در حال حاضر در روسیه به سر می‌برد و علناً از دولت ولادیمیر پوتین حمایت می‌کند.

در مارس ۲۰۲۴، پترسن به عنوان ناظر در انتخاباتی که پوتین باردیگر به عنوان رئیس‌جمهور روسیه انتخاب شد، حضور داشت و آن انتخابات را «آزاد، دموکراتیک و شفاف» توصیف کرد.

در ماه فوریه، پترسن که در روسیه متولد شده، تصاویری منتشر کرد که او را در کنار سربازان روس در بخش اشغال‌شده اوکراین توسط روسیه نشان می‌داد.

«آ.اف.دِ.» در سال ۲۰۱۳ با شعار مخالفت با بسته‌های نجات مالی منطقۀ یورو تأسیس شد، اما پس از موج مهاجرت سال ۲۰۱۵، به‌سرعت به یک حزب ضد مهاجرت و ضد مسلمانان تبدیل شد.

این حزب راست افراطی در انتخابات زمستان ۱۴۰۳ این کشور به پیروزیِ فراتر از پیش‌بینی‌ها دست یافت و با کسب بیش از ۲۰ درصد آرا در جایگاه دومین حزب پیروز ایستاد.