قوه قضاییه از اعدام حمیدرضا ثابت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از اعدام شهروندی به نام حمیدرضا ثابت به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع سرویس موساد» خبر داد.
بر اساس گزاش خبرگزاری میزان، ارگان دستگاه قضایی ایران، حمیدرضا ثابت اسماعیلپور «که نهم اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شده بود»، سحرگاه چهارشنبه هشتم بهمن اعدام شد.
میزان میگوید حکم اعدام او «به جرم جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع سرویس اطلاعاتی متخاصم (موساد) از طریق ارتباط با افسر اطلاعاتی و واگذاری اسناد و مدارک و اطلاعات طبقهبندیشده» در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده بود.
اعدام حمیدرضا ثابت در حالی انجام گرفته که هیچ گزارشی از روند محاکمهٔ او منتشر نشده و قوه قضاییه از ارائه شواهد و اسناد پرونده نیز خودداری کرده است.
قوه قضاییه میگوید «حفاظت یکی از نهادهای کشور» که به نام آن اشارهای نشده، «به ارتباط پنهانی فردی با عوامل» سرویس اطلاعاتی اسرائیل مظنون میشود و بعد از بررسیها، مشخص میشود حمیدرضا ثابت، «از طریق یک صرافی، اقدام به تبدیل رمز ارز کرده و مبالغ مشخص را به حساب یکی از بستگان خود واریز کرده است».
خبرگزاری قوه قضاییه بدون اشاره به محل کار حمیدرضا ثابت نوشته از آنجا که او «در مقطعی دسترسیهایی داشت، از اسنادی که عموماً دارای اطلاعات طبقهبندیشده بود عکسبرداری کرده و اسناد را به سرویس اطلاعاتی رژیم ارسال کرده بود.»
این خبرگزاری نوشته است بررسی فعالیتهای پنهان ثابت در فضای مجازی نشان داد که او «اسنادی را برای افسر اطلاعاتی رژیم اشغالگر ارسال کرده است»، با این حال دستگاه قضایی هیچ مدرکی در این باره منتشر نکرده است.
یکی دیگر از موارد مورد اشاره در این گزارش، «بهرهگیری» موساد از حمیدرضا ثابت بهعنوان «عامل پشتیبانی عملیات» و «چندین مأموریت جابجایی خودروی حاوی مواد منفجره» در استانهای اصفهان و لرستان بوده است.
در گزارش ارگان قوه قضاییه ایران، حمیدرضا ثابت به «زمینهسازی برای خرابکاری در تأسیسات موشکی وزارت دفاع موسوم به عملیات بزرگ» نیز متهم شده که این گزارش مدعی است وزارت اطلاعات آن را «کشف و خنثی» کرد.
قوه قضاییه ایران همچنین مدعی شده که ثابت به همکاری با دستگاه امنیتی اطلاعاتی اسرائیل «اعتراف» کرده که آغاز آن از «طریق فضای مجازی» بوده است.
حکومت ایران در اغلب موارد پس از اعدام متهمان به جاسوسی ویدئوهایی از اعترافات اجباری متهم را در رسانههای حکومتی پخش میکنند اما در مورد شرایط متهم هنگام ضبط اعترافات توضیحی نمیدهند.
اعدام حمیدرضا ثابت پس از آن انجام میگیرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی در پی هشدار او به اقدام نظامی علیه تهران پذیرفتهاند اعدام بیش از ۸۰۰ معترض را لغو کنند. مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب میکنند، اما برخلاف دوره اعتراضات جنبش «زن زندگی آزادی» در پاییز ۱۴۰۱، تا امروز موردی از اعدام معترضان بهطور رسمی گزارش نشده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جزئیات و روند رسیدگی به اتهامات کسانی را که به اتهام جاسوسی محاکمه میکند، منتشر نمیکند و جزئیات این پروندهها اغلب محرمانه باقی میماند. در بسیاری موارد، از جمله اعدام حمیدرضا ثابت، اعلام اجرای حکم اعدام یک متهم نخستین خبری است که از پروندههایی از این دست منتشر میشود.
ایران از زمان آغاز جنگ با اسرائیل در روز ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، دستکم ۱۰ نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است.
اسرائیل در جریان جنگی که به «جنگ ۱۲ روزه» معروف شد حدود ۱۱۰۰ نفر، از جمله دهها فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی و چندین دانشمند هستهای، را در عملیاتی غافلگیرانه کشت. حکومت ایران نیز در واکنش، بارانی از موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد.
در پی این جنگ، جمهوری اسلامی روند اعدامها را با سرعتی دنبال میکند که از سال ۱۳۶۷، زمان اعدام هزاران زندانی در پایان جنگ ایران و عراق، بیسابقه بوده است.