پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، روز جمعه چهارم اردیبهشت در یک نشست خبری گفت حکومت ایران در موقعیتی قرار دارد که باید به «انتخابی عاقلانه» بر سر میز مذاکره تن بدهد و تأکید کرد زمان به نفع تهران «نیست».
وزیر دفاع آمریکا افزود ایران یک «فرصت تاریخی» برای دستیابی به توافقی جدی در اختیار دارد و تصریح کرد اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است.
به گفته او، «ایران میداند که هنوز یک فرصت باز دارد تا عاقلانه تصمیم بگیرد... پشت میز مذاکره. تنها کاری که باید انجام دهد این است که بهطور معنادار و قابل راستیآزمایی از سلاح هستهای صرفنظر کند.»
او همچنین هشدار داد که محاصره دریایی علیه ایران «تا هر زمان که لازم باشد» ادامه خواهد یافت.
وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت: «محاصره ما در حال گسترش است و جنبه جهانی پیدا میکند»
او اضافه کرد: «هیچکس بدون اجازه نیروی دریایی ایالات متحده از تنگه هرمز به هیچ نقطهای از جهان عبور نخواهد کرد.»
پیت هگست همچنین اعلام کرد که دونالد ترامپ به نیروی دریایی آمریکا اجازه داده است که هر قایق تندروی ایرانی را که برای مینگذاری تلاش کند یا باعث مختل شدن عبور و مرور در تنگه هرمز شود، نابود کند.
او تأکید کرد: «بدون هیچ تردیدی، برای نابودی شلیک خواهیم کرد.»
رئیسجمهور آمریکا روز سوم اردیبهشت اعلام کرده بود که چنین دستوری برای هدف قرار دادن همه قایقهای مینگذار ایران در تنگه هرمز صادر کرده است.
وزیر دفاع ایالات متحده در عین حال به جمهوری اسلامی هشدار داد که هرگونه تلاش برای کارگذاری مینهای بیشتر در تنگه هرمز، «نقض آتشبس محسوب خواهد شد».
هگست گفت: «عبور و مرور (در تنگه هرمز) در حال انجام است، بسیار محدودتر از آنچه هر کسی مایل است ببیند و با ریسک بیشتری نسبت به آنچه مردم میخواهند، اما این به این دلیل است که ایران با قایقهای کوچک و تندرو … که روی آنها سلاح نصب شده، اقدامات غیرمسئولانهای انجام میدهد.»
اندکی پس از اظهارات هگست، باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، در شبکه ایکس نوشت که ایران «اوایل این هفته مینهای بیشتری در تنگه هرمز کار گذاشته است».
هگست در ادامه اظهاراتش گفت این نباید تنها نبرد آمریکا باشد و متحدان واشینگتن نیز باید نقش بیشتری ایفا کنند. او با انتقاد از متحدان غربی افزود اروپا و آسیا دههها از حفاظت آمریکا بهرهمند شدهاند و «دوران سواری مجانی» به پایان رسیده است.
وزیر دفاع آمریکا همچنین تأکید کرد که اروپا بیش از ایالات متحده به تنگه هرمز نیاز دارد و گفت رابطه با آمریکا به عنوان متحد، «یک مسیر دوسویه» است.
بازگرداندن «۳۴ کشتی» از تنگه هرمز
ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز که در کنار هگست ایستاده بود، گفت: «تاکنون ۳۴ کشتی توسط نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز بازگردانده شدهاند.»
به گفته او، ارتش آمریکا به رهگیری کشتیهای ایرانی در اقیانوسهای آرام و هند ادامه خواهد داد.
کین گفت: «ما این محاصره را بهطور کامل علیه هر کشتی با هر ملیتی که به سمت بنادر یا قلمرو ایران در حال حرکت است یا از آن خارج میشود، اعمال میکنیم.»
او گفت: «ما کشتیهای مورد نظر را که به سمت ایران حرکت میکنند و همچنین آنهایی را که از ایران دور میشوند و در زمان اعمال این محاصره خارج از محدوده آن بودند، از نزدیک زیر نظر داریم و … آماده و مستقر هستیم تا آنها را متوقف کنیم.»
محاصره دریایی ایران از روز ۲۴ فروردین به دستور دونالد ترامپ آغاز شده و مقامهای جمهوری اسلامی آن را «نقض آتشبس» خواندهاند. تهران همچنین به همین دلیل در دور دوم گفتوگوها با آمریکا برای رسیدن به توافق پایان دادن به جنگ شرکت نکرد.
با این حال، رئیسجمهور آمریکا سهشنبه هفته گذشته و ساعاتی پیش از منقضی شدن آتشبس، آن را تمدید کرد تا مقامهای ایرانی پیشنهادی «واحد و یکپارچه» برای توافق ارائه کنند.
از سوی دیگر، نیروهای سپاه پاسداران روز دوم اردیبهشت دستکم به سه کشتی باری شلیک و دو کشتی دیگر را نیز در تنگه هرمز توقیف کردند.