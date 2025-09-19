نعیم قاسم، رهبر حزب‌الله لبنان، از عربستان سعودی خواست تا «صفحه جدیدی» را با این گروه تحت حمایت ایران باز کند و اختلافات گذشته را کنار بگذارد تا جبهه‌ای متحد علیه اسرائیل ایجاد کند.

عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس در سال ۲۰۱۶ حزب‌الله را یک سازمان تروریستی اعلام کردند. در ماه‌های اخیر، ریاض به جبههٔ واشینگتن و رقبای حزب‌الله در لبنان پیوسته و دولت این کشور را برای خلع‌سلاح آن که در جنگ سال گذشته با اسرائیل به شدت تضعیف شده است، تحت فشار قرار داده‌اند.

نعیم قاسم روز جمعه ۲۸ شهریور در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که قدرت‌های منطقه‌ای باید اسرائیل، نه حزب‌الله، را به عنوان تهدید اصلی خاورمیانه ببینند و پیشنهاد «اصلاح روابط» با ریاض را داد.

او اظهار داشت: «ما به شما اطمینان می‌دهیم که بازوهای مقاومت (حزب‌الله) به سمت دشمن اسرائیلی نشانه رفته است، نه لبنان، عربستان سعودی یا هر مکان یا نهاد دیگری در جهان».

رهبر گروه حزب‌الله لبنان افزود: گفت‌وگو «اختلافات گذشته را، حداقل در این مرحلهٔ استثنایی، متوقف می‌کند تا بتوانیم با اسرائیل مقابله کرده و آن را مهار کنیم».

به ادعای او، فشار بر حزب‌الله «یک دستاورد خالص برای اسرائیل است».

عربستان سعودی زمانی میلیاردها دلار در لبنان هزینه کرد، پول به بانک مرکزی این کشور تزریق کرد و پس از جنگ ۲۰۰۶ بین حزب‌الله و اسرائیل در بازسازی جنوب مشارکت کرد، اما این گروه با کمک ایران، در لبنان و منطقه قدرتمندتر شد.

روابط ریاض و بیروت در سال ۲۰۲۱ به شدت تیره شد، زمانی که عربستان سعودی سفیر لبنان را اخراج کرد، سفیر خود را فراخواند و واردات از لبنان را ممنوع کرد.

در بیانیه‌ای که آن زمان در رسانه‌های دولتی عربستان سعودی منتشر شد، آمده بود که حزب‌الله فرآیندهای تصمیم‌گیری دولت لبنان را کنترل می‌کند.

حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی را «تروریست» خوانده و بارها از نقش عربستان در یمن انتقاد کرده بود.

اما خاورمیانه در ماه‌های اخیر شاهد تغییرات سیاسی گسترده‌ای بوده است، به گونه‌ای که اسرائیل در سال گذشته گروه حزب‌الله را هدف قرار داد، نصرالله را به قتل رساند و شورشیان در آذرماه بشار اسد، متحد سوری این گروه، را سرنگون کردند.

ایران، متحد اصلی حزب‌الله، نیز در خرداد و تیر امسال هدف حملات گستردهٔ اسرائیل و ایالات متحده قرار گرفت، تا جایی که شمار زیادی از فرماندهان رده‌بالای خود را از دست داد و تأسیسات هسته‌ای و موشکی‌اش بمباران شد.