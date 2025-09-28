هشدار فعالان و زندانیان سیاسی درباره «خطر جانیِ» اعتصاب غذا برای حسین رونقی

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در پیامی از «خطر جانی» ادامه اعتصاب غذا برای حسین رونقی، فعال سیاسی زندانی، هشدار داده و همراه با چهار زندانی سیاسی در قزلحصار خواستار آزادی فوری او و سایر زندانیان بیمار و عقیدتی شده است.

همزمان، گزارش‌ها از آزادی حسن رونقی، برادر حسین، پس از بیش از سه ماه «بازداشت غیرقانونی» حکایت دارد.

نرگس محمدی روز شنبه ۵ مهردر پیامی نوشت اخبار نگران‌کننده‌ای از وضعیت حسین رونقی دریافت کرده و تأکید کرد: «جان حسین در خطر است، حسین را آزاد کنید».

او همچنین از مسئولان حکومت خواست «اعدام را متوقف کنند، زندانیان بیمار را آزاد کنند و زندان قرچک، قتلگاه زنان زندانی را تعطیل کنند».

همزمان چهار زندانی سیاسی در قزلحصار شامل زرتشت احمدی‌ راغب، احمدرضا حائری، حمزه سواری و سعید ماسوری در بیانیه‌ای که روز پنجم مهر منتشر شد نسبت به وضعیت وخیم جسمی حسین رونقی هشدار دادند.

آنها اعلام کردند که رونقی پس از ۲۲ روز اعتصاب تَر، وارد اعتصاب خشک شده و در حالی‌که دچار خونریزی کلیه شده بود، تنها به اصرار هم‌بندی‌هایش یک لیوان آب نوشید.

این زندانیان تأکید کردند که حکومت از وقوع «یک فاجعه دیگر در زندان‌هایش ابا ندارد» و خواستار توجه فوری افکار عمومی به آزادی زندانیان سیاسی و لغو احکام اعدام شدند.

حسین رونقی در سال‌های اخیر بارها در اعتراض به وضعیت سیاسی و حقوق بشری ایران دست به اقدام‌های اعتراضی زده است. او در آبان ۱۴۰۳ لب‌هایش را دوخت تا به مرگ کیانوش سنجری، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار سابق، اعتراض کند و در همان زمان از «آزار و اذیت جنسی» خود توسط مأموران یگان ویژه هنگام بازداشت پرده برداشت. رونقی در آن دوره نوشته بود که مأموران او را «تهدید به تجاوز کرده» و «رفتاری در حد اراذل و اوباش» با او داشتند.

نگرانی درباره خطر ادامه اعتصاب غذا برای رونقی در حالی ادامه دارد که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه سوم مهر خبر داد که سمیه رشیدی،‌ زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک، «در بیمارستان» جان باخته است.

در ایران، مقامات زندان معمولا در برابر فرستادن زندانیان سیاسی به بیمارستان برای درمان تا آخرین لحظه مقاومت می‌کنند و فقط در شرایط وخیم به این کار رضایت می‌دهند.

آزادی حسن رونقی

در همین حال روز شنبه پنجم مهر خبر رسید که حسن رونقی، فعال مدنی و برادر حسین، از زندان مراغه آزاد شده است. او ۲۷ خرداد همراه با ضرب‌وشتم بازداشت شد و در این مدت زیر شکنجه‌های جسمی بوده است.

آزادی او با وثیقه چهار میلیارد تومانی صورت گرفت، در حالی که پیشتر مقام‌های قضایی مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرده بودند. خانواده رونقی می‌گویند افزایش ناگهانی وثیقه اقدامی برای طولانی کردن بازداشت و محو آثار شکنجه بوده است.

خانواده حسن رونقی پیشتر خبر داده بودند که این زندانی سیاسی در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته است.