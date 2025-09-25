قوه قضاییه: سمیه رشیدی، زندانی سیاسی، «در بیمارستان» جان باخت

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبر داد که سمیه رشیدی،‌ زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک، «در بیمارستان» جان باخته است.

آن طور که در شبکه‌های اجتماعی آمده است، سمیه رشیدی، ۴۲ ساله، پس از چند روز کما در «بیمارستان مفتح» ورامین جان باخته است.

او از جمله زندانیانی بود که در پی حمله اسرائیل به ساختمان زندان اوین به زندان قرچک منتقل شدند.

الهه محمدی، خبرنگار، در شبکه ایکس تأیید کرده بود که سمیه رشیدی همچون خود او از بازداشتی‌های «زن، زندگی، آزادی» بوده و چند ماه پیش بار دیگر این بار به اتهام «شعارنویسی» دستگیر و زندانی شده است.

خبرگزاری رسمی قوه قضاییه روز پنج‌شنبه، سوم مهرماه، خانم رشیدی را متهم کرده است که با گروه مجاهدین خلق ارتباط داشته و «علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی... اعلام کرده بود سابقه تشنج دارد و داروی اعصاب و روان مصرف می‌کند».

رادیوفردا به دلیل محدودیت‌های موجود و سانسور رسانه‌های رسمی در ایران قادر به راستی‌آزمایی این اطلاعات نیست.

خبر جان باختن این زندانی سیاسی چهار روز پس از آن منتشر می‌شود که رسانه‌های حکومتی در ایران از جمله خبرگزاری تسنیم در گزارشی یکسان خانواده او را متهم کردند که از ارائه وثیقه برای آزادی‌اش «خودداری کرده‌اند».

این در حالی است که در بسیاری از موارد خانواده‌ها از تأمین مبلغ وثیقه ناتوانند.

در همین گزارش که همچون خبر روز پنج‌شنبه از او با عنوان «س. ر.» یاد کرده بود آمده بود: «متهم در روز‌های گذشته به دستور پزشک زندان و با موافقت مقام قضایی برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شده است.»

میزان روز پنج‌شنبه در این باره نوشت: «[متهم] در روز ۲۴ شهریور با علائم تهوع و تشنج به بهداری زندان منتقل شده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، جهت انجام روند تکمیلی درمان به بیمارستان اعزام شده است.»

در ایران، مقامات زندان معمولا در برابر فرستادن زندانیان سیاسی به بیمارستان برای درمان تا آخرین لحظه مقاومت می‌کنند و فقط در شرایط وخیم به این کار رضایت می‌دهند.

توماج صالحی، خواننده و ترانه‌سرای مخالف حکومت، پیشتر درباره سمیه رشیدی نوشته بود: «سمیه رشیدی ماه‌ها درحالی‌که نیاز به رسیدگی پزشکی فوری داشت، نادیده گرفته شد و حالا بخاطر این بی‌توجهی‌ها در کماست.»