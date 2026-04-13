آمریکا در حالی اقدام به محاصره دریایی ایران کرده که بسیاری از کشورها همچنان در تلاش برای به نتیجه رساندن دیپلماسی برای پایان جنگ هستند. از آن جمله چین، که روز دوشنبه ۲۴ فروردین از زبان سخنگوی وزارت خارجه در پکن اعلام کرد که این کشور امیدوار است که «طرف‌های جنگ به آتش‌بس موقت پایبند باشند، به حل اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک پایبند باشند و از شعله ور شدن دوباره جنگ جلوگیری کنند». درباره نقش چین در این روند دیپلماتیک و ابزارهای این کشور برای جلوگیری از شروع دوباره جنگ ایران نظر امیر چاهکی تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان را .بشنوید