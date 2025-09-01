زلزلهٔ قدرتمند شش درجه‌ای که شامگاه یک‌شنبه شرق افغانستان را لرزاند، بنا به گزارش‌ها، صدها کشته و زخمی برجا گذاشته است.

به‌ گزارش خبرگزاری رویترز، زمین‌لرزه حوالی نیمه‌شب در نزدیکی شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، رخ داد. مرکز تحقیقات ژئوفیزیک آلمان عمق آن را در حدود ۱۰ کیلومتر و بزرگی آن را شش درجه اعلام کرد.

خبرگزاری باختر، وابسته به طالبان، گزارش داده است که در ولایت کُنَر دست‌کم ۲۵۰ تن کشته و ۵۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

در همین حال، مقام‌های محلی در ننگرهار به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که تنها در این ولایت دست‌کم ۹ نفر جان باخته و ۲۵ نفر زخمی شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که زلزله خسارات جانی و مالی به‌همراه داشته و تیم‌های امداد از کابل و سایر ولایت‌ها به مناطق آسیب‌دیده اعزام شده‌اند.

این زمین‌لرزه در شهر جلال‌آباد و مناطق مرزی با پاکستان به‌طور گسترده احساس شد. به نوشته شبکه جهانی بی‌بی‌سی، این زلزله از کابل تا اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، احساس شده است.

جلال‌آباد شهری ۳۰۰ هزار نفری و مرکز تجارت در شرق افغانستان است که ساختمان‌های آن عمدتاً کم‌ارتفاع‌اند و بسیاری از خانه‌ها با مصالح نامقاوم ساخته شده‌اند، عاملی که می‌تواند تلفات را افزایش دهد.

بنا بر گزارش‌ها، حدود ۲۰ دقیقه پس از نخستین زلزله، پس‌لرزهٔ دیگری با شدت ۴٫۵ ریشتر در ننگرهار ثبت شده است.

افغانستان طی سال‌های اخیر بارها شاهد زمین‌لرزه‌های مرگبار بوده است. در اکتبر ۲۰۲۳ زمین‌لرزهٔ ۶٫۳ درجه‌ای در ولایت هرات هزاران قربانی برجا گذاشت.

این کشور به‌ دلیل قرار گرفتن در محل تلاقی صفحات تکتونیکی و نیز به‌علت استانداردهای ضعیف ساخت‌وساز، یکی از مناطق آسیب‌پذیر جهان در برابر زلزله به‌ شمار می‌رود.