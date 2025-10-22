مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید خسارت حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران در تابستان امسال «شدید» بوده، اما «دانش فنی ایران از بین نرفته است».
رافائل گروسی که در ژنو سوئیس به سر میبرد، در گفتوگو با سایت «ژنو سولوشن» که روز چهارشنبه ۳۰ مهر منتشر شد، اظهار داشت که به رغماین حملات، سانتریفوژهای ایران که میتوانند برای غنیسازی اورانیوم استفاده شوند، «قابل بازسازی هستند».
او تصریح کرد: ایران هنوز اورانیوم غنیشده، از جمله حدود ۴۰۰ کیلوگرم با غنای ۶۰ درصدی، را در اختیار دارد که کمی پایینتر از سطح درجهٔ تسلیحاتی است. «اگر این روند ادامه یابد، ایران مواد کافی برای تقریباً ده بمب هستهای خواهد داشت».
مدیرکل آژانس در عین حال گفت: «ما هیچ مدرکی نداریم که تهران قصد ساخت بمب داشته باشد. برای اطمینان از این موضوع، بازرسیها باید از سر گرفته شوند».
اسرائیل روز ۲۳ خرداد حملات گستردهای علیه مراکز نظامی و هستهای ایران انجام داد که ۱۲ روز طول کشید و در جریان آن شماری از فرماندهان بلندپایه نظامی و دانشمندان هستهای نیز کشته شدند.
ایالات متحده نیز روز اول تیر با استفاده از بمبافکنهای بی- ۲ و موشکهای تاماهاوک سه تأسیسات مهم هستهای فردو، نطنز و مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان را بمباران کرد که به گفتهٔ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آنها را بهطور «کامل و مطلق نابود کرد».
مدیرکل آژانس در مصاحبه با سایت سوئیسی میگوید: اگرچه ترامپ از «نابودی» صحبت میکند، اما دانش فنی ایران از بین نرفته است. «ما معتقدیم که بیشتر اورانیوم غنیشده با غنای بالا در اصفهان، نطنز و فردو باقی مانده است».
گروسی در پاسخ به این پرسش که آژانس تا چه حد مطمئن است خسارت به تأسیسات هستهای ایران «شدید» بوده است، گفت: «آژانس درست قبل از حملات اسرائیل از آن تأسیسات بازرسی کرد. از آن زمان، ما این مراکز را از طریق تصاویر ماهوارهای زیر نظر داریم. کشورهایی که برنامهٔ ایران را رصد میکنند، به همان نتایجی رسیدهاند که ما رسیدهایم».
آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تهران ماه گذشته برای ازسرگیری بازرسی از تأسیسات هستهای ایران در قاهره به توافق رسیدند، اما وزیر خارجه و دبیر شورای امنیت ملی ایران اعلام کردند که بهدنبال بازگشت تحریمهای سازمان ملل بر اساس «سازوکار ماشه»، این توافق لغو شده است.
گروسی در مصاحبه خود گفت که ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل «میتوانست ارتباطش را با جامعهٔ بینالمللی قطع کند، از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) خارج شود و به کشوری منفور مانند کره شمالی تبدیل شود. اما این کار را نکرد».
او با تحسین این «انتخاب» ایران، گفت که «با حفظ تماس منظم با عباس عراقچی، وزیر خارجه، فضای دیپلماتیک را حفظ میکنم».
به گفتهٔ مدیرکل آژانس، «تهران در حال حاضر فقط به بازرسان اجازه میدهد که به صورت قطرهای و جزئی بازدید کنند».
گروسی میگوید ایران این محدودیتها را بهدلیل «نگرانیهای امنیتی» اعمال میکند که «من آن را درک میکنم. اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، من از توسل مجدد به زور میترسم».
دونالد ترامپ بارها گفته است که اگر ایران برنامهٔ هستهایش را از سر بگیرد، ایالات متحده بار دیگر تأسیسات آن را بمباران خواهد کرد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۲۹ مهر در واکنش به این هشدار ترامپ گفت: «به همین خیال باشید، اما اصلا شما چه کاره هستید که در قبال آن باید و نباید مطرح میکنید؟»