لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۰۰:۴۶

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

قطع دوباره اینترنت در ایران، راه‌ها و امنیت دیجیتال در گفت‌وگو با پویش عزیزالدین

قطع دوباره اینترنت در ایران، راه‌ها و امنیت دیجیتال در گفت‌وگو با پویش عزیزالدین
Embed
قطع دوباره اینترنت در ایران، راه‌ها و امنیت دیجیتال در گفت‌وگو با پویش عزیزالدین

No media source currently available

0:00 0:05:58 0:00
لینک مستقیم

با آغاز حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران، بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی تصمیم به قطع دسترسی کاربران به اینترنت گرفت که حالا حدود چهار روز از آن می‌گذرد. این بار اما تعداد اندکی از کاربران با استفاده از ابزارها و توانایی‌های فنی موفق به عبور از سدی شده‌اند که حکومت ایجاد کرده است و برای دقایقی خود را به اینترنت جهانی می‌رسانند تا از حال خود خبر داده و از آنچه در جهان می‌گذرد با خبر شوند. از پویش عزیزالدین، پژوهشگر سیاست‌گذاری‌های اینترنت در اسلوونی، بیشتر درباره این خاموشی بشنوید.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG