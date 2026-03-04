قطع دوباره اینترنت در ایران، راهها و امنیت دیجیتال در گفتوگو با پویش عزیزالدین
با آغاز حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران، بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی تصمیم به قطع دسترسی کاربران به اینترنت گرفت که حالا حدود چهار روز از آن میگذرد. این بار اما تعداد اندکی از کاربران با استفاده از ابزارها و تواناییهای فنی موفق به عبور از سدی شدهاند که حکومت ایجاد کرده است و برای دقایقی خود را به اینترنت جهانی میرسانند تا از حال خود خبر داده و از آنچه در جهان میگذرد با خبر شوند. از پویش عزیزالدین، پژوهشگر سیاستگذاریهای اینترنت در اسلوونی، بیشتر درباره این خاموشی بشنوید.
اسفند ۱۲, ۱۴۰۴
