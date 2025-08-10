مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اعلام کرد که پایتخت با کمبود جدی نیروی پاکبان روبه‌روست و این مسئله به شکل محسوسی بر کیفیت نظافت شهری تأثیر گذاشته است.

به نوشته خبرگزاری ایرنا، محسن قضاتلو روز یکشنبه ۱۹ مرداد با اشاره به گلایه‌های شهروندان از وضعیت جمع‌آوری زباله گفت: «اکنون به دلیل کمبود جدی پاکبان، در بحث نظافت شهر با مشکل مواجه هستیم.» به گفته او، برای جبران این کمبود، فراخوان جذب ۱۶ هزار نیروی جدید منتشر شده است.

کمبود نیروی پاکبان در تهران در ماه‌های اخیر با خروج بخش قابل‌توجهی از مهاجران افغان که بخش عمده این مشاغل را در اختیار داشتند، شدت گرفته است.

هشدار در مورد این موضوع ازجمله روز ۷ مرداد از سوی ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، اعلام شد. او گفته بود که در برخی مناطق، تعداد پاکبانان تا ۸۰ درصد کاهش یافته و هشدار داد که ادامه این روند، نگهداشت شهر را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.

امانی به عنوان نمونه به پیمانکاری اشاره کرد که پس از اخراج مهاجران افغان، از ۱۸۵ نیروی پاکبان خود تنها ۳۵ نفر را توانسته حفظ کند؛ ۳۰ نفر از این نیروها همچنان اتباع خارجی هستند و در صورت بازگشت آنان به کشورشان، فقط پنج نیروی ایرانی باقی خواهد ماند.

او همچنین انتقاد کرد که شهرداری تاکنون گزارش جامعی از وضعیت موجود به شورای شهر ارائه نکرده و گفت: «در آستانه اربعین، یک‌سوم نیروهای خدماتی برای پوشش این مراسم اعزام می‌شوند که فشار مضاعفی به مناطق شهری وارد می‌کند.»

در همین ارتباط، روزنامه «دنیای اقتصاد» خبر داده است که طی دو ماه گذشته، گلایه‌های شهروندان از کیفیت «نگهداشت پایتخت» در سه مورد رفت‌وروب، حمل زباله و تمیزسازی معابر کوچه‌ها ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

این گزارش همچنین خبر داده است که «در پی استمرار خروج مهاجران افغان از کشور طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر، بخش خدمات شهری و فضای سبز با چالش کمبود پاکبان و باغبان مواجه شده است» و «نظافت معابر و خشکی بخشی از درختان پارک‌ها» در حال حاضر به سبد مشکلات پایتخت افزوده شده است.

پیش‌تر شهرداری تهران برای جذب نیروهای ایرانی در مشاغل پاکبانی و خدمات شهری مزایایی مانند بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی و دستمزد ماهانه ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان اعلام کرده بود، با این حال استقبال اندکی صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران روز ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ گفته بود، حداقل حقوق ماهانه پاکبانان شهر تهران در سال ۱۴۰۳ که براساس ضوابط مشخص‌شده در قانون کار فعالیت می‌کنند، ۱۱ میلیون تومان بوده است.

فعالان کارگری می‌گویند براساس داده‌های رسمی مرکز آمار و جداول تغذیه‌ای انستیتو پاستور ایران، تا ۲۷ تیرماه ۱۴۰۴، سبد معیشت حداقلی کارگران که در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۲۸ میلیون تومان بود، اکنون به بیش از ۴۸ میلیون تومان رسیده است.