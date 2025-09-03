احمد پژمان، موسیقی‌دان سرشناس، صاحب سبک در ادبیات موسیقی معاصر ایرانی به‌شمار می‌آید و نخستین آهنگساز ایرانی بود که اپرا نوشت. او هفتم شهریورماه در سن ۹۰ سالگی در شهر لس‌آنجلس چشم از جهان فروبست. با صادق نجوکی دیگر آهنگساز صاحب نام ایرانی در سبک موسیقی پاپ ایران مقیم لس‌آنجلس گفت‌وگو کرده و از زوایای زندگی و شخصیت احمد پژمان پرسیده‌ایم.