امیرعلی یحیایی ۱۷ ساله از جان‌باختگان اعتراضات در شهر دزفول در استان خوزستان است. یکی از بستگان او به رادیوفردا گفت که این نوجوان ۱۹ دی‌ماه با گلوله‌های ساچمه‌ای از ناحیه سر زخمی شد و سوم بهمن در بیمارستان اهواز جان باخت. امیرعلی یحیایی، دانش‌آموز کلاس ۱۱ هنرستان کار و دانش دزفول بود. پیکر او ساعت پنج صبح ۹ بهمن با حضور نیروهای امنیتی و اعضای درجهٔ یک خانواده‌اش در اندیمشک به خاک سپرده شد. از خانوادهٔ امیرعلی یحیایی خواسته بودند که او را بسیجی اعلام کرده و در قطعهٔ شهدا به خاک بسپارند که خانواده‌اش مخالفت کردند. از خانوادهٔ آقای یحیایی تعهد گرفته‌اند که دربارهٔ کشته‌شدن او هیچ اطلاع‌رسانی صورت نگیرد و اجازهٔ چاپ اعلامیه و برگزاری مراسم بزرگداشت هم به آن‌ها نداده‌اند. برادر ۲۱ ساله امیرعلی یحیایی هم بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای زخمی شده است. امیرعلی یحیایی همزمان با تحصیل، ‌در یک سوپرمارکت کار می‌کرد و آرزو داشت که یک لپ‌تاب حرفه‌ای بخرد و برنامه‌نویس شود.