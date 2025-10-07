پخش اعترافات اجباری امیرحسین موسوی؛ «جیمز بیدین» کیست؟
شامگاه دوشنبه، صداوسیمای جمهوری اسلامی با پخش ویدیویی از اعترافات اجباری امیرحسین موسوی او را متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل کرده است. رضا شفاخواه، وکیل او اعلام کرده که پخش اعترافات تلویزیونی متهمی که هنوز درجلسه دادگاه شرکت نکرده و موعد رسیدگی پروندهاش نرسیده، نقض فاحش حقوق اوست و با هدف تاثیر بر ذهن قاضی و انحراف دادگاه منتشر میشود. امیرحسین موسوی، که با نام کاربری «جیمز بیدین» در شبکههای اجتماعی فعالیت میکرد ۲۸ آذر ۱۴۰۳ بازداشت شده و در حال حاضر در بند ۷ سالن ۱ زندان اوین زندانی است.
از همین مجموعه
-
-
-
-
-
-
مهر ۱۱, ۱۴۰۴
میراث جین گودال که زندگیاش را پای شامپانزهها گذاشت