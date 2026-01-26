گفتوگو با بستگان امیررضا میرزایی: در آغوش مادر و خواهرش جان باخت
بستگان امیررضا میرزایی در گفتوگو با رادیوفردا گفتهاند که او جمعه ۱۹ دی بر اثر اصابت گلوله جنگی به سرش در آغوش مادر و دو خواهرش جان باخت. وحید میرزایی، پسرعموی امیررضا میرزایی، بهدلیل تألم شدید امکان صحبت نداشت و همسرش نیلوفر آذرصفا به رادیوفردا گفت که خانوادهٔ امیررضا برای تحویل گرفتن پیکرش، مجبور شدهاند یک میلیارد تومان پول پرداخت کنند. امیررضا میرزایی، متولد ۱۶ فروردین ۱۳۷۶ بود. فوق دیپلم مدیریت داشت و در طباخی پدرش کار میکرد. او ۱۹ دی در شهرک واوان اسلامشهر، همراه با مادر و دو خواهرش در اعتراضات حضور داشت و به گفتهٔ بستگانش، وقتی شلیک مستقیم به مردم از سوی نیروهای امنیتی و نظامی شروع میشود مادر و خواهرانش را به یک کوچه فرعی میبرد. وقتی سرش را بیرون میبرد از کوچه که ببیند آیا ماموران دنبالشان هستند هدف شلیک گلوله قرار میگیرد و گلوله به سرش اصابت میکند.
