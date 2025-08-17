در تازه‌ترین موج فشارهای حکومتی بر جامعه بهائیان ایران، مقامات قضایی در اصفهان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، اقدام به توقیف و مصادرۀ اموال، خانه‌ها و حساب‌های بانکی بیش از ۲۰ شهروند بهائی کرده‌اند. در همین زمینه با پدیده ثابتی،‌ سخنگوی جامعه بهائیان در بریتانیا، گفت‌وگو کرده‌ایم.