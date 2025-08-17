لینک‌های قابلیت دسترسی

مصادرۀ اموال بیش از ۲۰ بهائی در اصفهان در گفت‌وگو با پدیده ثابتی

در تازه‌ترین موج فشارهای حکومتی بر جامعه بهائیان ایران، مقامات قضایی در اصفهان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، اقدام به توقیف و مصادرۀ اموال، خانه‌ها و حساب‌های بانکی بیش از ۲۰ شهروند بهائی کرده‌اند. در همین زمینه با پدیده ثابتی،‌ سخنگوی جامعه بهائیان در بریتانیا، گفت‌وگو کرده‌ایم.

