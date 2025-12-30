لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴

خبرها و گزارش‌ها

فرج سرکوهی: بهرام بیضایی، با مرگ به پایان نمی‌رسد

بهرام بیضایی، نمایشنامه‌نویس و سینماگر برجسته ایرانی، روز پنجم دی‌ماه در ۸۷سالگی در ایالات متحده درگذشت. او از اثرگذارترین چهره‌های فرهنگ و هنر معاصر ایران به‌شمار می‌رفت که خبر درگذشت‌اش واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت. در گفت‌وگو با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، دربارهٔ میراث بهرام بیضایی پرسیدیم. آقای سرکوهی می‌گوید: «بهرام بیضایی فقدان ندارد و با مرگ به پایان نمی رسد».

